Υπ. Άμυνας Ισραήλ: Η σύλληψη των τρομοκρατών αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες συνεργασίας

Τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, αντικατοπτρίζει η σύλληψη των τρομοκρατών, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ, ευχαριστώντας τους «Έλληνες φίλους μας για την άμεση δράση τους».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η σύλληψη των τρομοκρατών στην Ελλάδα, οι οποίοι σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας για την άμεση δράση τους».

Νωρίτερα, τις ευχαριστίες του προς την «ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων» απηύθυνε σε ανάρτησή του στο Twitter και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ακόμα ότι: «η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μεση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο μια σταθερή και κοινή στάση θα σταματήσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού κράτους».

