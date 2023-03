Συνεργασία ΕΥΠ - Μοσάντ για την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου

Η εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου που σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλα, εκρηκτικά και αέριο σε ισραηλινό εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί και ως συναγωγή, στο κέντρο της Αθήνας, επετεύχθη μετά τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Ελλάδας, γνωστοποίησε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκ μέρους της Μοσάντ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του «η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Ελλάδα είναι μια σοβαρή υπόθεση που αποτράπηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας. Ήταν μια επιπλέον προσπάθεια του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατία εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού «μετά την έναρξη των ερευνών για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρείχε συνδρομή πληροφοριών για την αποκάλυψη της δομής, των μεθόδων εργασίας της και της σύνδεσης με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η υποδομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλές χώρες».

«Η Μοσάντ, μαζί με τους εταίρους της στην κοινότητα, εργάζεται ακατάπαυστα για να αποτρέψει τις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε όλο τον κόσμο» σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση, ενώ δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδα Jerusalem Post, αναφέρει ότι «η Μοσάντ βοήθησε στο να αποσαφηνιστεί πώς πραγματοποιούνται οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις των Ιρανών ανά τον κόσμο».

Μετά την ελληνική επιτυχία, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν εξέφρασε τις ευχαριστίες της κυβέρνησής του προς την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας «για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ακόμα ότι: «η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο μια σταθερή και κοινή στάση θα σταματήσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού κράτους».

