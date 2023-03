ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης

«Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ακόμα ότι: «η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μεση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο μια σταθερή και κοινή στάση θα σταματήσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού κράτους».

I want to thank the Greek government and the Greek intelligence and security services for thwarting the terrorist attack against Jewish and Israeli targets.



Terrorism is a common enemy, and the fight against it is our top priority. >>