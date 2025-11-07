Ο Ευάγγελος Μαρινάκης δικάζεται στην Αθήνα με την κατηγορία της υποκίνησης βίας στο ποδόσφαιρο και της υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρει το BBC.

Συγκεκριμένα, το βρετανικό μέσο, σχολιάζει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κατηγορείται μαζί με τέσσερα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για δύο πλημμελήματα: Υποκίνηση βίας με δηλώσεις κατά των Αρχών και υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης μεταξύ του 2019 και του 2024.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του Βασίλη Δημακόπουλο, και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού έχουν απορρίψει τις κατηγορίες για πλημμελήματα ως αβάσιμες.

«Οι κατηγορίες είναι εντελώς αβάσιμες», δήλωσε ο δικηγόρος του Βαγγέλη Μαρινάκη στο BBC Sport.

Συνολικά, 142 οπαδοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και πρόκληση εκρήξεων που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων σε αθλητικές εκδηλώσεις. Επτά από αυτούς κατηγορούνται για τη διοίκηση της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες προέρχονται από τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος σκοτώθηκε έξω από τον γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα γυναικείου βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού το 2023.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης χτυπήθηκε από μια φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και πέθανε από τα τραύματά του λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η δίκη που ξεκίνησε την Τετάρτη αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με 220 ανθρώπους να αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες. Δεν διεξάγεται στο δικαστήριο, αλλά σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα δίπλα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Κορυδαλλού.

Το δικαστήριο αποτελείται από τριμελή σύνθεση - υπάρχουν τρεις ανώτεροι δικαστές που θα αποφανθούν με πλειοψηφία.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο δρόμος έξω από το κτίριο αποκλείστηκε από την αστυνομία. Μερικοί οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν, αλλά δεν υπήρξε οργανωμένη συγκέντρωση για να δείξουν την υποστήριξή τους στους κατηγορούμενους.

Τα μέτρα της αστυνομίας ήταν πολύ αυστηρά - γινόταν έλεγχος ταυτότητας σε όλους όσους ήθελαν να εισέλθουν στην αίθουσα του δικαστηρίου και χρησιμοποιούνταν ανιχνευτής μετάλλων για να ελέγχονται οι σακίδια. Υπάρχουν ξεχωριστές είσοδοι για τους δικηγόρους και τους μάρτυρες της δίκης και τους δημοσιογράφους. Σε ένα παρακείμενο δωμάτιο δημιουργήθηκε ένα πρόχειρο κέντρο Τύπου.

Η δίκη ξεκίνησε σε απόλυτη σιωπή, καθώς οι δικαστές κάθισαν στο έδρανο και ζήτησαν την παρουσία των κατηγορουμένων. Διαβάστηκαν τα ονόματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων. Οι αστυνομικοί φορούσαν κουκούλες και ήταν βαριά οπλισμένοι.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου.