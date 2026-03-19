Ξεκίνησε η δίκη του βουλευτή Κ. Φλώρου για την επίθεση στον Β. Γραμμένο στη Βουλή

Ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου, η δίκη του ανεξάρτητου βουλευτή που είχε εκλεγεί με το κόμμα «Σπαρτιάτες», Κωνσταντίνου Φλώρου, για το περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, εντός του Κοινοβουλίου, το 2024.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Απριλίου 2024 ο Κωνσταντίνος Φλώρος, έξω από την ολομέλεια της Βουλής, γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο.

Ο κ. Φλώρος είχε συλληφθεί για την επίθεση και είχε οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ. Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο κ. Γραμμένος ως υποστηρίζων την κατηγορία, ενώ κατέθεσαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Β' αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, η βουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού και άλλοι.

Σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Γραμμένου, την επίμαχη μέρα ήταν σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφοφορία για άρση ασυλίας του κ. Βελόπουλου, μετά από μήνυση του Ευστάθιου Φλώρου, πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Ελληνική Λύση.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι βγήκε από την αίθουσα καθώς ο κατηγορούμενος προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις, με σκοπό να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά του Κ. Φλώρου.

Όπως είπε ο κ. Γραμμένος, ο κατηγορούμενος «κατάλαβε ότι έχω πάει στον αστυνομικό και είχε πρόθεση να έρθει σε μένα να μου κάνει κακό. Εγώ κάθομαι στο σκαλοπάτι της ολομέλειας. Όσο μιλάω με τον αστυνομικό έρχεται και μου λέει “θα σε... , κοντέ”. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μέσα στην ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Πρόεδρος: Υπάρχουν καταθέσεις που λένε πως ο κ. Φλώρος έλεγε ότι του βρίσατε τη μητέρα. Μάρτυρας ισχυρίζεται ότι εσείς κάνατε νόημα στον κ. Φλώρο να βγείτε έξω.

Μάρτυρας: Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μάνα ενός ανθρώπου; Ούτε εκείνον έβρισα.

Στην κατάθεσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «τραμπούκο ναζιστή» σημειώνοντας πως μετά το βίαιο περιστατικό, όταν ανέβηκε στο βήμα για να καταδικάσει την συμπεριφορά του κ. Φλώρου, ο κατηγορούμενος είχε επιστρέψει στην αίθουσα «και προέβαινε σε άσεμνες χειρονομίες για να με προκαλέσει».

Στην αίθουσα ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στον Φλώρο ως «υπαρχηγό του Κασιδιάρη» με τον κατηγορούμενο να φωνάζει ότι θα μηνύσει τον μάρτυρα.

Στην κατάθεσή του, ο προεδρεύων στην επίμαχη ψηφοφορία, Γιώργος Γεωργαντάς, περιέγραψε ότι από το προεδρείο «αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ. Γραμμένο κοντά στην έξοδο, να αποχωρεί και τον κ. Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας».

Αυτόπτης του περιστατικού ο αστυνομικός στον οποίο πήγε βγαίνοντας ο κ. Γραμμένος, κατέθεσε ότι όταν βγήκε ο Φλώρος έψαχνε τον βουλευτή και ότι μετά από μία μικρή αψιμαχία που είχαν «ο κ. Φλώρος τον έριξε κάτω. Εγώ τον απομάκρυνα, ο κ. Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ. Φλώρος έλεγε “να μην βρίζεις μανάδες”. Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα» είπε.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν για την υπόθεση και οι βουλευτές Διονύσης Βαλτογιάννης, Κατερίνα Μονογυιού, Μαρία Αθανασίου, Νίκος Παπαδόπουλος, Πάρης Παπαδάκης και Κωνσταντίνος Χήτας.

Ο πρώτος εξ αυτών, ανεξάρτητος, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», κατέθεσε ότι άκουσε το θύμα «να αποκαλεί σκουπίδι τον κ. Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα του».

Από τους υπόλοιπους μάρτυρες, η πλειονότητα δήλωσε ότι δεν άκουσαν τον κ. Γραμμένο να βρίζει την μητέρα του κατηγορούμενου, ενώ κάποιοι κατέθεσαν ότι άκουσαν τον Φλώρο να φωνάζει στο θύμα «βρίζεις μανάδες».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ, Νίκος Παπαδόπουλος, κατέθεσε ότι «η φράση “είσαι σκουπίδι” ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα».