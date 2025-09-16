Ξεκίνησε η αποσυμφόρηση της Κρήτης: Συνολικά 600 μετανάστες θα μεταφερθούν εντός της ημέρας

Συνολικά 600 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας, με τον Θάνο Πλεύρη να δηλώνει αποφασισμένος να βάλει τέλος με ολιστική λύση στο ζήτημα της Κρήτης, έπειτα από τη μεταφορά 200 ατόμων σε δομή στην ενδοχώρα προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση.

«Η Κρήτη έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο εισόδου μεταναστών, με πάνω από 12.000 αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σύνολο 27.000 για όλη τη χώρα. Πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η δομή στην Κρήτη θα δημιουργηθεί είτε με συναίνεση είτε χωρίς», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στην ΕΡΤ,

Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο υπουργός διευκρίνισε, ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Σημειώνεται πως τα ξημερώματα της Δευτέρας, μία βάρκα με περίπου 100 άτομα προσέγγισε την παραλία Τρυπητή. Τα μεσάνυχτα το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα σε λέμβο νότια της Γαύδου, ενώ νωρίτερα είχαν εντοπιστεί άλλα 40 άτομα στην ίδια περιοχή και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.