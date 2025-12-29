Τσουχτερό κρύο την παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Η πρόβλεψη του Κολυδά

Ιδιαίτερα τσουχτερό θα είναι το κρύο την παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μάλιστα, ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει και κάτω από τα θερμοκρασιακά δεδομένα της εποχής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά.

Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή. Τίποτα το ακραίο· αντίθετα, πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, όπως θα έπρεπε να είναι ο καιρός στο γύρισμα του χρόνου.

Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς προβλήματα καιρικά, με συνθήκες που δεν θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις ή τις εορταστικές δραστηριότητες.

Περισσότερα και αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από τα δελτία καιρού του Star..

Kαλή Πρωτοχρονιά».