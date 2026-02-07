Τραγωδία στη Χίο: Ξεκίνησε η αεροδιακομιδή των τραυματισμένων παιδιών στην Αθήνα

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής από τη Χίο, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά των έξι ανήλικων παιδιών στην Αθήνα που επέζησαν από την τραγωδία.

Τα παιδιά μεταφέρονται στην Αθήνα για να συνεχιστεί η νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από τα έξι τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος

Σε εξέλιξη βρίσκονται την ίδια ώρα οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με 15 νεκρούς και 24 τραυματίες. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

«Εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού και όχι τους διακινητές»

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, από το Ιωάννινα ερωτηθείς για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται».

Τόνισε επίσης ότι «Από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα».

Συνεχίζοντας, σημείωσε, ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορά μας. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής· προστατεύει τα σύνορα και, ταυτόχρονα, σώζει κόσμο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ακόμη ότι είναι «πολύ λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, ενώ εκείνοι δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία των συνόρων της χώρας».

Για κακουργήματα απολογείται ο Μαροκινός

Για σήμερα Σάββατο το απόγευμα (18:00) έχει προγραμματιστεί η απολογία του Μαροκινού που φέρεται ως ο διακινητής για το πολύνεκρο δυστύχημα με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό, αναμένεται το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του Μαροκινού έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Από πλευράς του, ο Μαροκινός μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.