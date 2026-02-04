Τραγωδία στη Χίo: Οι «τραγικές στιγμές» στις επιχειρήσεις των δυτών - Συνελήφθη ο Μαροκινός διακινητής

Τις τραγικές στιγμές που βίωσε επιχειρώντας να εντοπίσουν επιζώντας μετά το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε στη Χίο περιέγραψε ένας εκ των δυτών που βρέθηκε στο σημείο.

Υπενθυμίζεται πως με εντολή του εισαγγελέα της Χίου συνελήφθη ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεταναστών που ναυάγησε στα ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν συνολικά 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο μέλη του Λιμενικού Σώματος.

Ο Μαροκινός έχει αναγνωριστεί ότι είναι ο διακινητής των παράνομων μεταναστών, ενώ σημειώνεται ότι όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού ανέφερε ότι δεν τέθηκε σε λειτουργία η θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο, επειδή «η χρήση του δεν κρίθηκε αναγκαία».

Και αυτό, πρόσθεσε, διότι το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς, αλλά και οπτικά με τη χρήση προβολέα.

Ο δύτης Βαγγέλης Κυρίθρας μίλησε στην ΕΡΤ και ανέφερε τα εξής:

«Με ενημέρωσαν ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι είχε γίνει και σπεύσαμε δύο δύτες. Είδαμε ένα σκάφος να είναι χτυπημένο, μισό βουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα να έχεις τόσα σώματα χωρίς ψυχή μπροστά σου . Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Εκεί σου έρχονται τα συναισθήματα λύπης, πόνου. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έφυγαν από τις οικογένειές τους, από τον τόπο τους.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση, αφού έφτασαν, διήρκησε περίπου 45 λεπτά, ενώ τα θύματα είχαν εμφανείς κακώσεις στα σώματά τους.

ΕΔΕ από το υπουργείο Ναυτιλίας

Έμπειροι αξιωματικοί του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν αναλάβει τη διαδικασία λήψης καταθέσεων και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με το σκάφος διακινητών μεταναστών, που είχε τραγική κατάληξη.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και εάν αυτές πρέπει να καταλογιστούν για τυχόν παραλείψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καταδίκασε με σκληρή γλώσσα τη δράση των δουλεμπόρων, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της χώρας», τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης.

Κομισιόν: Αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών η διερεύνηση του δυστυχήματος

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μετανάστες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών της Χίου και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ, υπογραμμίζοντας ότι «η έρευνα ανήκει, φυσικά, στις ελληνικές Αρχές».

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι «κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία», σημειώνοντας πως «στα χέρια των λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι διακινδυνεύουν και τελικά χάνουν τη ζωή τους - κάτι που εργαζόμαστε συστηματικά για να αποτρέψουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους είναι τόσο κρίσιμη».

Πλεύρης: Χαρακτηριστικό το συμβάν για τη μάχη που κάνουμε

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι «το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να κάνουμε κατά των δολοφόνων διακινητών».

«Το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» στην ολομέλεια της Βουλής.

«Θέλω να σας ενημερώσω, για το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο, όπως έχω ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό και το Λιμενικό Σώμα. Δυστυχώς χθες, και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους, υπήρξε σκάφος το οποίο, αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, από το οποίο υπάρχουν νεκροί, όπως έχει αναφέρει το Λιμενικό καθώς επίσης και τραυματίες», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Και πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας. Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παρανόμων μεταναστών και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συνέβη».

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Νωρίτερα, με δηλώσεις του στο Mega ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλάφης, ανέφερε ότι στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή».

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, διεξάγουν έως και αυτή την ώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σύγκρουση Τ/Χ σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ΠΛΣ.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί.

Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Τι ανέφερε το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ άμεση ήταν η ανταπόκριση από τις δυνάμεις του, με 5 ασθενοφόρα. «Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, 18 μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους».