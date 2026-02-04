Τραγωδία στη Χίο: Συλλαμβάνεται ο Μαροκινός - Αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής

Με εντολή του εισαγγελέα της Χίου θα συλληφθεί ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεταναστών που ναυάγησε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν συνολικά 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο Λιμενικοί.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο Μαροκινός έχει αναγνωριστεί ότι είναι ο διακινητής των παράνομων μεταναστών, ενώ σημειώνεται ότι όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο κυβερνήτης της λιμενικού σκάφους ανέφερε ότι δεν τέθηκε σε λειτουργία η θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο, επειδή «η χρήση του δεν κρίθηκε αναγκαία».

Και αυτό, πρόσθεσε, διότι το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς, αλλά και οπτικά με τη χρήση προβολέα.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοούμενων

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοιχτά της Χίου, όπου το βράδυ της Τρίτης, σκάφος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το πρωί της Τετάρτης, ο χειριστής του ταχύπλοου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλου στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Φωτογραφίες από το σκάφος του Λιμενικού στο οποίο προσέκρουσε το ταχύπλοο με τους μετανάστες:

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.»

Τουλάχιστον 15 νεκροί μετανάστες - Στους 24 οι τραυματίες

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου διακομίστηκαν συνολικά 24 τραυματίες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για 24 αλλοδαπούς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 12:00, κατέληξε στο νοσοκομείο μία γυναίκα από τους τραυματίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 15.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Με βάση την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκρουση έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο «καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων». Να σημειωθεί ακόμη ότι κανείς από τους μετανάστες δεν φορούσε σωσίβιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από τους διασωθέντες και όσα έχουν πει μέχρι στιγμής, όλοι όσοι βρίσκονταν στο ταχύπλοο ήταν Αφγανοί πλην ενός Μαροκινού, ο οποίος ελέγχεται.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται ότι, αντίθετα με πληροφορίες που διακινήθηκαν, δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Η κατάσταση των τραυματιών

Κατά την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Δέκα από τους τραυματίες που νοσηλεύονται είναι παιδιά και έχουν εισαχθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, κυρίως με ορθοπεδικά τραύματα.

Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση τεσσάρων αλλοδαπών, οι οποίοι φέρουν βαριά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι. Τρεις από αυτούς έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ένας ακόμη τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος, χειρουργείται. Άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και πνευμοθώρακα αντίστοιχα, αναμένεται επίσης να οδηγηθούν στο χειρουργείο, ενώ ένας ακόμη τραυματίας θα υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ανάμεσα στους διακομισθέντες στο νοσοκομείο βρίσκονται και δύο έγκυες γυναίκες. Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, τα έμβρυα που κυοφορούσαν είναι νεκρά, ωστόσο οι ίδιες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Ο υποναύαρχος Νίκος Σπανός, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Εξήγησε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα σε μια τέτοια περίπτωση, όπως η υψηλή ταχύτητα της λέμβου για να αποφύγουν τον έλεγχο των Λιμενικών και να μη συλληφθούν και οι αιφνίδιοι ελιγμοί.

Κομισιόν: Αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών η διερεύνηση του δυστυχήματος

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μετανάστες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών της Χίου και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ, υπογραμμίζοντας ότι «η έρευνα ανήκει, φυσικά, στις ελληνικές Αρχές».

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι «κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία», σημειώνοντας πως «στα χέρια των λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι διακινδυνεύουν και τελικά χάνουν τη ζωή τους - κάτι που εργαζόμαστε συστηματικά για να αποτρέψουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους είναι τόσο κρίσιμη».

Πλεύρης: Χαρακτηριστικό το συμβάν για τη μάχη που κάνουμε

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι «το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να κάνουμε κατά των δολοφόνων διακινητών».

«Το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» στην ολομέλεια της Βουλής.

«Θέλω να σας ενημερώσω, για το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο, όπως έχω ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό και το Λιμενικό Σώμα. Δυστυχώς χθες, και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους, υπήρξε σκάφος το οποίο, αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, από το οποίο υπάρχουν νεκροί, όπως έχει αναφέρει το Λιμενικό καθώς επίσης και τραυματίες», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Και πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας. Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παρανόμων μεταναστών και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συνέβη».

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Νωρίτερα, με δηλώσεις του στο Mega ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλάφης, ανέφερε ότι στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή».

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, διεξάγουν έως και αυτή την ώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σύγκρουση Τ/Χ σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ΠΛΣ.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί.

Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Τι ανέφερε το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ άμεση ήταν η ανταπόκριση από τις δυνάμεις του, με 5 ασθενοφόρα. «Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, 18 μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους».