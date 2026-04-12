Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος

Η Ανάσταση δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός που «ανήκει» στο παρελθόν. Είναι μια πρόκληση για το σήμερα όλων των ανθρώπων, ειδικά των νέων που μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις, αβεβαιότητα, άγχος και συνεχείς αλλαγές. Τι σημαίνει, λοιπόν, η Ανάσταση για εμάς σήμερα;

Πολλοί τη βλέπουν σαν μια όμορφη παράδοση: λαμπάδες, φως, οικογένεια, «Χριστός Ανέστη» ή απλά «χρόνια πολλά». Όμως η ουσία της είναι πολύ πιο βαθιά. Η Ανάσταση μιλά για νίκη. Όχι απλώς για μια θρησκευτική νίκη, αυτό θα ήταν μάλλον αδιάφορο για την πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά για τη νίκη της ίδιας ζωής, για την οποία παλεύουν καθημερινά όλοι οι άνθρωποι, πάνω στον φόβο, τη νίκη της ελπίδας πάνω στην απελπισία, τη νίκη του φωτός μέσα στο σκοτάδι.