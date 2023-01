Ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου (pics)

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αθηνών μεταφέρθηκε η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Παρόντες, οι γιοί του, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος. Μπροστά από το φέρετρο είναι τοποθετημένα τα παράσημα και το ολυμπιακό μετάλλιο του εκλιπόντος.

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που θα εκπροσωπήσουν την κυβέρνηση στην εξόδιο ακολουθία.

Στην Μητρόπολη έφτασε ο επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος και η βασιλομήτωρ Σοφία, αδερφή του εκλιπόντος Κωνσταντίνου και λίγο αργότερα ο Βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίσια. Ταυτοχρόνως προσέρχονται τα μέλη των βασιλικών οίκων και οι άλλοι προσκεκλημένοι, όπως το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας

Νωρίτερα, περίπου 5.000 πολίτες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, σχημάτισαν ουρά έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έφτασε η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου λίγο πριν από τις 6 το πρωί.

Η σορός ξεκίνησε από το Α' Νεκροταφείο λίγο μετά τις 05:00 και έφθασε στις 5:45 στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 10.30.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι Αρχές, εξαιτίας και της παρουσίας υψηλών προσκεκλημένων. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κηδεύεται ως ιδιώτης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 έτων την περασμένη Τρίτη, ύστερα από σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 10:00 ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. O πρώην πρωθυπουργός συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Γεωργία.

Νωρίτερα, έφτασε στη Μητρόπολη η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ενώ θα συμμετάσχουν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, πρόσβαση στον Μητροπολιτικό Ναό θα έχουν αυστηρά οι προσκεκλημένοι της.

Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρό της, Παναγιώτη Πικραμμένο, και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η διάταξη των θέσεων θα γίνει βάσει πρωτοκόλλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που θα προεξάρχει της Εξοδίου Ακολουθίας θα βρίσκεται στην Ωραία Πύλη και δίπλα του, δεξιά και αριστερά, θα βρίσκονται οι 12 συνοδικοί μητροπολίτες, 6 και 6.

Ακολούθως, αμέσως μετά, η χορωδία του ναού και μπροστά από τον Δεσποτικό Θρόνο θα βρίσκεται η οικογένεια: η σύζυγος του εκλιπόντος Άννα Μαρία, τα παιδιά του, οι αδερφές του, η επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία και η Ειρήνη.

Αριστερά από την οικογένεια θα βρίσκονται οι εν ενεργεία αρχηγοί κρατών. Δηλαδή, τα βασιλικά ζεύγη της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερρίκος. Πίσω τους, οι πρώην βασιλείς και θα ακολουθούν οι διάδοχοι των θρόνων.

European Royals arrive in Athens for the former King of Greece's funeral https://t.co/xvWjgRPBMd