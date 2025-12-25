Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο

Έκρηξη που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε τραπεζικό κατάστημα στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.

Παρά την ισχύ της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και αποκολλήθηκαν σοβάδες.