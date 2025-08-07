Έκρηξη έπειτα από διαρροή φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα - 5 τραυματίες

Πέντε υπήκοοι Σερβίας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, από διαρροή φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραύματα από θραύσματα γυαλιών.



Συνελήφθη η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

ΕΚΑΒ: Οι δυνάμεις μας ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα

Την ίδια ώρα, αναφορικά με το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πως οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες-- ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% - διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους