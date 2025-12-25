Θεσσαλονίκη: 323 έλεγχοι αλκοτέστ την παραμονή Χριστουγέννων, 5 συλλήψεις από την Τροχαία

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 53χρονος ημεδαπός, καθώς απογευματινές ώρες χθες (24-12-2025) στο κέντρο της πόλης, οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλης και συγκρούστηκε με 68χρονη αλλοδαπή – πεζή, την οποία στη συνέχεια παρέσυρε έτερο όχημα που ακολουθούσε, με οδηγό 58χρονο ημεδαπό. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμό της πεζής, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (24-12-2025) στη Σταυρούπολη, 55χρονος ημεδαπός, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών προσκρούοντας σε σταθμευμένα οχήματα, υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (25-12-2025) στο κέντρο της πόλης, 29χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα και να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 22χρονος ημεδαπός, καθώς πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (25-12-2025) στο κέντρο της πόλης, κατελήφθη να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο και να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 50χρονος ημεδαπός, καθώς πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (25-12-2025) στον Εύοσμο, κατελήφθη να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο και να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.