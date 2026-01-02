Θ. Κολυδάς: Ήπιο και χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά το πρώτο μισό του Ιανουαρίου στη χώρα

Τα προγνωστικά στοιχεία για την εικόνα του καιρού στην Ελλάδα έως και τα μέσα Ιανουαρίου παρουσίασε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το πρώτο μισό του μήνα διαμορφώνεται ως ήπιο και χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας.

Οι θερμοκρασίες κινούνται αρχικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια εξομαλύνονται, ενώ ο υετός εμφανίζει μια κορύφωση στην αρχή του μήνα πριν περιοριστεί αισθητά.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά:

Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κατά τα άλλα το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί και θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα νεφώσεις θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές, με βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Την Τρίτη των Θεοφανείων, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Παράλληλα, θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Με βάση τους υποεποχικούς χάρτες εβδομαδιαίων ανωμαλιών θερμοκρασιών και υετού του ECMWF, μπορούμε να δώσουμε μια καθαρή εικόνα της εξέλιξης του καιρού στην Ελλάδα σε εβδομαδιαία κλίμακα, με έμφαση όχι στα τοπικά επεισόδια αλλά στη γενική τάση.

Η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του καιρού απ΄5 ως 19 Ιανουαρίου

Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαϊκού Κέντρου (ECMWF). Η εικόνα που προκύπτει, δεν παραπέμπει σε «βαρύ» χειμώνα, αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα.

Πρώτη εβδομάδα: Ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές

Κατά την εβδομάδα από 5 έως 12 Ιανουαρίου, η Ελλάδα τοποθετείται ξεκάθαρα στη ζώνη των θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές της εποχής, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο και την Κρήτη. Η επικράτηση νοτιοδυτικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοεί τη μεταφορά ηπιότερων αερίων μαζών, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης ψυχρής εισβολής.

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι βροχές συνοδεύονται κυρίως με τη διέλευση διαταραχών δυτικού τύπου και έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα επαναλαμβανόμενων περασμάτων παρά ενός ενιαίου, έντονου επεισοδίου.

Δεύτερη εβδομάδα: Εξομάλυνση θερμοκρασίας και λιγότερος υετός

Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά ούτε και νέα θερμή έξαρση.

Παράλληλα, τα υετικά σήματα εξασθενούν. Οι κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα, προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αφήνοντας την Ελλάδα με πιο στεγνό καιρό, διακοπτόμενο μόνο από ασθενείς και σύντομες διαταραχές. Τα διαστήματα ξηρού καιρού φαίνεται να είναι περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνολική εικόνα: Συνολικά, το πρώτο μισό του Ιανουαρίου διαμορφώνεται ως ήπιο και χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. Οι θερμοκρασίες κινούνται αρχικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια εξομαλύνονται, ενώ ο υετός εμφανίζει μια κορύφωση στην αρχή του μήνα πριν περιοριστεί αισθητά. Πρόκειται για ένα γνώριμο μοτίβο χειμερινής κυκλοφορίας, με «κύματα» και εναλλαγές, αλλά χωρίς επεισόδια που να θυμίζουν έντονο ή παρατεταμένο χειμώνα.