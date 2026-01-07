Τετραήμερο αποκλεισμό της ΕΟ Αθηνών - Λαμίας αποφάσισαν οι αγρότες στο Κάστρο - Αποκλεισμοί και στην Εγνατία οδό

Σε 48ωρο αποκλεισμό στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από αύριο στις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή γενική συνέλευση, ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για αύριο αποφάσισαν και αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων σε 4 μπλόκα της Στερεάς Ελλάδος

Σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και όλων των παρακαμπτηρίων, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου. Όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας, που θα παραμείνουν στο σημείο όπου έχουν στήσει το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο και των γύρω δρόμων, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας θα προχωρήσουν από αύριο στις 10:00 το πρωί οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως επισημαίνεται, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα ξεκινήσει στις 10:00.

Τέλος, οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα, αναμένουν ενίσχυση μέχρι αύριο το μεσημέρι από συναδέλφους τους αγρότες από την Καρδίτσα, οι οποίοι αποφάσισαν να μετακινηθούν, από το μπλόκο που έχουν στήσει εκεί, προς τον Μπράλο, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι να κλείσουν όλους τους παραδρόμους.