Τέσσερις φορές ισόβια σε πρώην αστυνομικό της Βουλής για κακοποίηση παιδιών - Αθώα η μητέρα

Ποινή τέσσερις φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 80 έτη και 3 μήνες ( με εκτιτέα τα 25) επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον πρώην αστυνομικό της Βουλής που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για σωρεία κακουργηματικού βαθμού, κυρίως σεξουαλικών, αδικημάτων σε βάρος των ανήλικων παιδιών του.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώα κατά πλειοψηφία (5 προς 2) την επίσης αστυνομικό,εν διαστάσει σύζυγο του καταδικασθέντος. Οι δικαστές έκριναν για την μητέρα των θυμάτων ότι οι πράξεις σε βάρος των παιδιών της οφείλονται σε "αδυναμία αντίληψης του άδικου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος".

Ο πρώην αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, μεθοδευμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή παράνομη βία, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι δικαστές κήρυξαν αθώο τον κατηγορούμενο για το πλημμέλημα της οπλοκατοχής. Να σημειωθεί ότι η κρίση του δικαστηρίου όσον αφορά την μητέρα, ήταν πλήρως αντίθετη με την πρόταση της Εισαγγελέα, η οποία ζήτησε την ενοχή της πρώην αστυνομικού. Για τον πατέρα, το δικαστήριο υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος της εισαγγελικής αγόρευσης.

Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία των ανηλίκων θυμάτων. Η υπόθεση έφθασε στην δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της μητέρας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι του πρώην ζευγαριού σε βάρος της ίδιας και των παιδιών τους.Ο πρώην αστυνομικός είχε αρνηθεί πλήρως τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, αποδίδοντας την καταγγελία σε ψυχιατρικά προβλήματα της μητέρας.

Η ανακοίνωση του συνηγόρου της αστυνομικού

«Ουσιαστική δικαίωση», χαρακτηρίζει την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της μητέρας και ανήλικων παιδιών από τον πατέρα, ο κ. Ιωάννης Μπαρκαγιάννης συνήγορος της αστυνομικού, η οποία παραστάθηκε και στην υποστήριξη της κατηγορίας κατά του καταδικασθέντος εν διαστάσει συζύγου της.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο κ. Μπαρκαγιάννης με αφορμή την καταδίκη του «πρώην αστυνομικού της Βουλής» και την αθώωση της εντολέα του, τονίζει ότι όσα καταλόγισε το δικαστήριο στον κατηγορούμενο «αποδείχθηκαν από τα οικεία σωματικά ευρήματα, από μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς επίσης και από τα πορίσματα πραγματογνωμόνων». Τονίζει, παράλληλα, ότι για την μητέρα κρίθηκε ότι «οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να της καταλογισθούν λόγω αδυναμίας αποφυγής του αδίκου, ενώ αυτή βρισκόταν υπό το καθεστώς εξαναγκασμού, φόβου και τρόμου».

Στο Δελτίο Τύπου του κ. Μπαρκαγιάννης αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία της πολύκροτης υπόθεσης, γνωστής ως «Υπόθεσης του Αστυνομικού της Βουλής», με κατηγορούμενο τον 46χρονο Αστυνομικό της Βουλής και την εντολέα μου 36χρονη αστυνομικό, η οποία παρέστη και ως υποστηρίζουσα την κατηγορία εις βάρος του πρώτου για την σωρεία κακουργημάτων και άλλων αδικημάτων που εκείνος τέλεσε εις βάρος της.

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών κήρυξε αθώα την εντολέα μου για τις πράξεις του βιασμού ανηλίκων, της κατάχρησης ανηλίκων από οικείο πρόσωπο και των γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών από ανιόντα, καθώς έκρινε ότι οι

πράξεις αυτές δεν μπορούν να της καταλογισθούν λόγω αδυναμίας αποφυγής του αδίκου, ενώ αυτή βρισκόταν υπό το καθεστώς εξαναγκασμού, φόβου και τρόμου.

Ως προς τον συγκατηγορούμενο της εντολέως μου, το Δικαστήριο συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση και τον κήρυξε ομόφωνα ένοχο για τις πράξεις του βιασμού κατ' εξακολούθηση, του βιασμού ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκου από οικείο κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, της πορνογραφίας ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή), της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατ' εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας ενώπιον ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας σε βάρος ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, της οπλοφορίας κατ' εξακολούθηση και της οπλοχρησίας κατ' εξακολούθηση.

Το Δικαστήριο του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών και 3 μηνών. Τα ως άνω δε αποδείχθηκαν από τα οικεία σωματικά ευρήματα, από μαρτυρικές καταθέσεις καθώς επίσης και από τα πορίσματα πραγματογνωμόνων.

Η απόφαση αυτή συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση για την εντολέα μου, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες και μια επίπονη δικαστική διαδρομή. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την ένταση της διαδικασίας, η αλήθεια αναδείχθηκε και η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».