Τα αιτήματα των αγροτών, σχεδιάζουν Χριστούγεννα στα μπλόκα - Στον διάλογο επιμένει η κυβέρνηση

Με αιχμή τα οικονομικά και θεσμικά τους αιτήματα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια απέστειλαν το απόγευμα της Κυριακής τη λίστα των διεκδικήσεών τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρά τα σκάνδαλα που έχουν ήδη οδηγήσει σε κακουργηματικές κατηγορίες 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον, οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Τέλος, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Πάντως, όπως σημείωσαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ «ήδη το κυβερνητικό επιτελείο εργάζεται εξετάζοντας τα αιτήματα των αγροτών».

Αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Τα δύο κύρια ζητήματα είναι:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

1. Εμβολιασμός.

α. Αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων.

β. Επαναλειτουργία των μονάδων από 6 έως 8 μήνες και σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.

2. Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων

Επικαιροποίηση των ποσών αποζημίωσης ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής.

Διαφοροποίηση ανάλογα με είδος, ηλικία, παραγωγικότητα, καθαρόαιμα (αυτόχθονες φυλές).

3. Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα

α. Κάλυψη της απώλειας παραγωγής (γάλα, κρέας, αναπαραγωγή) για τουλάχιστον 12–24 μήνες ή όσο χρειαστεί και μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού με το 30% επί του κύκλου εργασιών βάσει υπολογισμών πώλησης κρέατος και γάλακτος.

β. Κατά τη διάρκεια της Ανωτέρας βίας να διατηρούνται τα δικαιώματα όπως και τα σχέδια βελτίωσης έως την ανασύσταση του κοπαδιού.

4. Ελληνοποίηση

Μία από τις πιο σοβαρές αιτίες εξάπλωσης των ζωονόσων είναι η αθρόα εισαγωγή σε γάλα και ζώντων ζώων που έρχονται και σφάζονται στην Ελλάδα και μετά εξάγονται και έτσι να μεταφέρονται οι αρρώστιες στην Ελλάδα.

5. Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων με όγκο μέτρηση

Αποζημίωση για τριφύλλια, σανό και ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που αναγκαστικά καταστρέφονται λόγω μέτρων.

6. Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών

α. Επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών.

Πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.

β. Μέτρο 5.2 χαμένο εισόδημα για όλες τις φυσικές καταστροφές (daniel, ilias, πυρκαγιές) και για τις ζωονόσους για όλο το ζωικό κεφάλαιο.

γ. Η ανασύσταση κοπαδιού να δίνεται παρόλο που έχει δοθεί αποζημίωση σφαγής.

7. Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση

Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την ανακούφιση κτηνοτρόφων, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία για αντίστοιχες ζωονόσους.

8. Πάγωμα πληρωμών για όσο διαρκεί η ανωτέρα βία από ΔΕΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΥΔΡΕΥΣΗ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

9. Ενεργειακό κόστος – NET METERING μέσω προγράμματος ή σχέδιο βελτίωσης.

10. Κατάργηση διοικητικών προστίμων.

Τι ζητούν οι μελισσοκόμοι

1. Απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση. Ελευθερία εισόδου και τοποθέτησης μελισσιών.

2. Διεύρυνση ωραρίου χρήσης του καπνιστηρίου.

3. Ένταξη των μελισσοκόμων των νησιών στη νησιωτική πολιτική – αναθεώρηση σε όλα τα νησιά.

4. Ηλεκτρονικό μητρώο βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού. Όχι καταπατήσεις αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων.

5. Τομεακό πρόγραμμα: σύνταξη δράσεων από την Ομοσπονδία. Η ενίσχυση στους παραγωγούς σε δράσεις προς όφελος του παραγωγού.

6. ΚΑΠ: ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Προσαρμογή οικολογικού σχήματος για την επικονίαση.

7. Παράπλευρες οδοί. Να δοθεί λύση για την κίνηση των μελισσοκόμων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

8. Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας.

9. Σειρά μέτρων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

10. Σειρά μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

11. Σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού.

12. Προσμέτρηση και καθορισμός συγκεκριμένων αναλύσεων μελιού.

13. Υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την μελισσοκομία.

14. Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/κυψέλη (συνολικό αίτημα 30 εκ. €).

Κινητοποιήσεις και τα Χριστούγεννα σχεδιάζουν οι αγρότες - Συλλαλητήριο σήμερα στη Λάρισα

Οι αγρότες αναμένεται διαμηνύουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους. Παράλληλα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε κομβικά σημεία της χώρας, με μπλόκα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Θήβα, Κάστρο, Αταλάντη, Μπράλος, Μικροθήβες, Νίκαια, Μάλγαρα), καθώς και σε τελωνεία (Ορμένιο, Κήποι, Εξοχή, Προμαχώνας, Ευζώνους, Νίκη), προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Για σήμερα είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο στη Λάρισα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί σε επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Κυρ. Μητσοτάκης σε αγρότες: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα - Η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή

Σημειώνεται ότι σαφές μήνυμα προς τους αγρότες, ότι «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα» και πως «λύσεις προκύπτουν από συζήτηση» έστειλε την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανασκόπησής του στο Facebook.

«Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός και τονίζει πως η πόρτα της κυβέρνησης παραμένει ανοιχτή για όλο τον αγροτικό κόσμο.

«Τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια», σημείωσε ο πρωθυπουργός για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης γράφει χαρακτηριστικά: «η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι «αδιαπραγμάτευτη, πάντως, παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό, γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν, επιτέλους, την εθνική παραγωγή. Αλλά και οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα».

Μάλιστα, σχολιάζει στην ανάρτησή του, στο πλαίσιο αυτό πως «φαίνεται, όμως, ότι η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος. Λυπάμαι, αλλά αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει. Κανείς, άλλωστε, δεν θέλει κάποιοι επιτήδειοι να ζουν σε βάρος τίμιων επαγγελματιών, αλλά και σε βάρος του ίδιους του Κράτους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Αυτή η ανασκόπηση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά, παρά από την είδηση της ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Μία μεγάλη εθνική και συλλογική επιτυχία, αδιανόητη μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, είναι άκρως τιμητική για τη χώρα και προσωπικά για τον ίδιο. Δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε εύκολη, ιδίως για ένα κράτος-μέλος που βρισκόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο περιθώριο της ΕΕ, αντιμετωπιζόταν ως «μαύρο πρόβατο και αδύναμο κρίκος», τελούσε υπό επιτήρηση και βρισκόταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας. Και όμως, θέσαμε φιλόδοξους και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους, εργαστήκαμε με σχέδιο και συνέπεια, και πετύχαμε την ανάταξη της οικονομίας και της αξιοπιστίας της χώρας μας, χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζουμε από το 2019 και μετά. Γίναμε «παράδειγμα και έμπνευση». Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αλλά επίσημων φορέων, οργανισμών και πολιτικών παραγόντων από μεγαλύτερες και ισχυρότερες χώρες. Παρά τα προβλήματα που ασφαλώς εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι μια απόδειξη ότι η χώρα αλλάζει πίστα. Και αυτή ακριβώς η αλλαγή είναι που μας επιτρέπει σήμερα να μιλάμε με αυτοπεποίθηση για το επόμενο βήμα.

Για όσα έχουμε πετύχει το 2025 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς, θα μιλήσω αναλυτικά την Τρίτη στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Μέχρι τότε, όμως, αξίζει να σταθώ σε μια σημαντική απόφασή μας, που αφορά τους πληγέντες της Μάνδρας και της τραγωδίας στο Μάτι. Στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Παράλληλα, θωρακίζονται οι δικαστικές αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν σβήνεται ο πόνος ούτε ξεχνιέται η απώλεια. Όμως το κράτος οφείλει να στέκεται σταθερά δίπλα σε όσους δοκιμάστηκαν, με συνέπεια και χωρίς εκκρεμότητες. Πρόκειται για την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη που εξασφαλίσαμε ως κυβέρνηση για τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Και είναι σημαντικό ότι αυτή η νομοθετική μας πρωτοβουλία ψηφίστηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία, η οποία σπάνια καταγράφεται στα κοινοβουλευτικά χρονικά.

Με την ίδια συνέπεια, προχωρούμε και σε παρεμβάσεις που αφορούν τη διαχρονική δικαιοσύνη του ασφαλιστικού συστήματος. Μία από αυτές αφορά την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, ένα ζήτημα που επηρέαζε χιλιάδες συνταξιούχους και δεν τους επέτρεπε να δουν αυξήσεις, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Με τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη από τη Βουλή, περίπου 670 χιλιάδες συνταξιούχοι θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Το 2026, με την κατάργηση του 50% του συμψηφισμού, θα λάβουν το 50% της ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση, καθώς ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Στηρίζουμε έμπρακτα τους συνταξιούχους, με καθαρές λύσεις, διαφάνεια και σεβασμό. Θυμίζω τα 250 ευρώ που ήδη έλαβαν 1,4 εκ. χαμηλοσυνταξιούχοι, άποροι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία ως μόνιμη πλέον ενίσχυση, την αύξηση κατά 2,4% από 1/1/2026 για 2,5 εκ. συνταξιούχους και το επιπλέον όφελος που θα έχουν στο διαθέσιμο εισόδημα τους από τη νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Αλλάζω, τώρα, εντελώς θέμα και έρχομαι στο πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου η θέση μου είναι σαφής: τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια.

Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία.

Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Παράλληλα, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες.

Αδιαπραγμάτευτη, πάντως, παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό, γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν, επιτέλους, την εθνική παραγωγή. Αλλά και οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα. Φαίνεται, όμως, ότι η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος. Λυπάμαι, αλλά αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει. Κανείς, άλλωστε, δεν θέλει κάποιοι επιτήδειοι να ζουν σε βάρος τίμιων επαγγελματιών, αλλά και σε βάρος του ίδιους του Κράτους. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει, νομίζω και την αντιπολίτευση η στάση της οποίας εμφανίζεται αντιφατική: ενώ από καιρό καταγγέλλει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα που η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούν στη μεταρρύθμισή του, εκείνη αντιδρά. Και, βέβαια, δεν απαντά σε αυτό που ρωτούν όλοι οι πολίτες: θέλει τους δρόμους κλειστούς ή ελεύθερους σε όλους;

Να περάσω στο στεγαστικό, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς πολίτες, κυρίως τους νέους, αλλά όχι μόνο. Και σίγουρα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο οι τιμές στα ενοίκια και στην αγορά κατοικίας αυξάνονται. Τα τελευταία 2.5 χρόνια, με 43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις, τόσο για την απόκτηση όσο και για τη ενοικίαση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 1,5 εκ. δικαιούχους, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις που ανακουφίζουν ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Στεγαστική Πολιτική καθορίστηκαν και οι επόμενοι στόχοι για το 2026. Προχωρούμε στην αξιοποίηση των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων για προσιτή κατοικία μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, καθώς και για την κατασκευή περί των 1.350 προσιτών κατοικιών σε 3 αδρανή στρατόπεδα. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν δύο νέα προγράμματα για ανακαινίσεις σε παλαιές κατοικίες αλλά και δημοτικά κτήρια που προορίζονται για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους σε δήμους και κοινότητες έως 1.500 κατοίκων. Μία ακόμη σημαντική παρέμβαση είναι η επέκταση του προγράμματος Μετεγκατάστασης σε άλλες 6 περιφερειακές ενότητες, σε Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα και Καστοριά. Το πρόγραμμα, θυμίζω, δημιουργήθηκε για να ενισχύσει ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μια περιοχή που επιλέγουν. Η ενίσχυση των 10.000 ευρώ χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Στο πεδίο της καθημερινότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών, τέθηκε σε λειτουργία η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας η οποία επιτρέπει στους ανάπηρους συμπολίτες μας να μπορούν να μπαίνουν στο Μετρό, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, σε όλα τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης και σε δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η ταλαιπωρία του παρελθόντος, να επιδεικνύουν πολλά διαφορετικά χαρτιά στο γκισέ. Το διαπιστώσαμε και στην πράξη, κάνοντας με τον Παναγιώτη και τον Πέτρο την περασμένη Τετάρτη μια διαδρομή με συρμό του Μετρό. Μια απλή διαδικασία, όπως θα έπρεπε να είναι από την αρχή. Είναι μόνο μία από τις πολλές παρεμβάσεις που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή και να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι στην καθημερινότητά τους.

Στον τομέα της υγείας, η πρόληψη και η έγκαιρη φροντίδα παραμένουν σταθερή μας προτεραιότητα. Τις επόμενες ημέρας, μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ξεκινά η αποστολή SMS σε περίπου 8.000 ενήλικες με σοβαρή παχυσαρκία, ώστε να λάβουν δωρεάν ολοκληρωμένη διατροφική, ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη. Η Ελλάδα προηγείται σε αυτό το θέμα πολλών άλλων χωρών, κάνοντας πράξη τις κατευθυντήριες οδηγίες που έδωσε φέτος πρώτη φορά ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μια σύγχρονη μάστιγα με εκατομμύρια θύματα κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που «τρέχει» το Υπουργείο Υγείας από το 2022. Πολύ σύντομα ξεκινάει και ο δωρεάν έλεγχος για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών παθήσεων σε πολίτες υψηλού κινδύνου. Σήμερα, η Ελλάδα συμβάλλει με την εμπειρία της στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τους ελέγχους υγείας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Καρδιαγγειακής Υγείας της ΕΕ, ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν στοιχεία του μοντέλου που εφαρμόζουμε.

Κάτι ακόμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Στο εξής, οι γιατροί αλλά και καθένας από εμάς, θα έχουμε στη διάθεση μας τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας Πολίτη στην εφαρμογή MyHealthApp. Πρόκειται για έναν ψηφιακό βοηθό βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, που συγκεντρώνει βασικά στοιχεία του ιατρικού μας φακέλου και τα καθιστά εύκολα προσβάσιμα. Με μια απλή ερώτηση, ο χρήστης μπορεί να βρίσκει πληροφορίες όπως το ιστορικό εμβολιασμών, διαγνώσεις, φάρμακα, αποτελέσματα εξετάσεων, καθώς και δεδομένα για ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει ενημέρωση για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και τα ανοιχτά φαρμακεία, ενώ ο φάκελος του πολίτη ανανεώνεται διαρκώς με νέο υλικό. Επιπλέον οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν γρήγορα να βλέπουν με ασφάλεια το ιστορικό των ασθενών τους, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ποιότητα της διάγνωσης. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς ένα σύγχρονο, ψηφιακό και πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές, σε επίπεδο συμμετοχής, ήταν η πέμπτη εκδήλωση «Rebrain Greece» που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας στη Νέα Υόρκη την περασμένη Κυριακή. Πάνω από 1.500 Έλληνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά έδωσαν το «παρών». Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον υπάρχουν στη χώρα μας και ποια είναι η Ελλάδα του σήμερα, πόσο έχει αλλάξει από τα χρόνια της κρίσης που αναγκάστηκαν πολλοί συμπατριώτες μας να φύγουν. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 όμιλοι επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής, από τις κατασκευές και την τεχνητή νοημοσύνη και από την ενέργεια μέχρι τον τουρισμό και τη φαρμακοβιομηχανία. Εκτός από τις επαγγελματικές ευκαιρίες υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν και. να χτίσουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους στην Ελλάδα.

Έρχομαι στις μεταφορές, καθώς μετά την Αθήνα, επεκτείνεται και στη Θεσσαλονίκη μέσα στον Δεκέμβριο η πιλοτική 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για ένα Σαββατοκύριακο -στις 20 ή στις 27 του μήνα. Έτσι, η επιστροφή της νεολαίας -και όχι μόνο- από τη βραδινή έξοδο μπορεί να γίνεται με ασφάλεια με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μια σημαντική υπηρεσία για την προστασία του κοινωνικού συνόλου που γίνεται πράξη με την συνδρομή των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε. Επιπλέον, μπαίνουν σε λειτουργία οι λεγόμενες «έξυπνες» κάμερες στα λεωφορεία της πόλης προκειμένου να εντοπίζονται ψηφιακά παραβάσεις στις λεωφορειολωρίδες και επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Περνώ στον χώρο της Παιδείας για να αναδείξω ότι η εξωστρέφεια της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προχωράει με γοργά βήματα. Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι ότι στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών φοιτούν αυτήν τη στιγμή 8.015 αλλοδαποί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υπάρχουν 240 υποψήφιοι διδάκτορες, επίσης αλλοδαποί. Η εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστημίου, που ήδη μετρά 866 συμφωνίες συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε 58 χώρες, διευρύνεται με 3 νέα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αγγλικά (Φιλοσοφική, Ιατρική και Φαρμακευτική) και επιπλέον 33 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που αναμένεται να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους ξένους σπουδαστές. Θα επανέλθω όμως με πληρέστερο απολογισμό για τα αποτελέσματα της εξωστρέφειας σε όλα τα δημόσια ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια.

Να προσθέσω στην ενότητα Παιδεία και τη λειτουργία 13 νέων Πειραματικών Σχολείων τα επόμενα σχολικά έτη (2026-2027 και 2027-2028). Μόνο τρία από αυτά θα βρίσκονται στην Αττική -σε Χαλάνδρι, Ταύρο και Νέα Ιωνία- ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια, σε πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Φλώρινα, η Κέρκυρα, η Άρτα, η Ζάκυνθος και η Καρδίτσα. Μέχρι σήμερα, το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων αριθμεί 120 σχολικές μονάδες πανελλαδικά και με την αύξησή τους θα δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες για ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Κλείνω με ένα θετικό νέο για το Τατόι. Μέσα στην εβδομάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε τον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση της χρήσης του πρώην βασιλικού κτήματος για τουλάχιστον 65 χρόνια. Από τα 40 κτήρια του κτήματος, τα 24 παραχωρούνται προς αξιοποίηση, με χρήσεις που περιλαμβάνουν φιλοξενία, εστίαση και αγροδιατροφικές δραστηριότητες, πάντα με όρο την ήπια ανάπτυξη και τον σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει.

Και με αυτό κλείνω και τη σημερινή ανασκόπηση. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Και καθώς το εορταστικό ωράριο έχει ξεκινήσει, να ευχηθώ καλή δύναμη στους εργαζόμενους. Γεια σας!».