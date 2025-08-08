Σύσταση για λήψη μέτρων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κινδύνου πυρκαγιάς εξέδωσε για τις δομές του το υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σύσταση για λήψη μέτρων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, προκειμένου να ενημερωθούν οι μονάδες φροντίδας και οι υπεύθυνοι των κατασκηνώσεων, που λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξέδωσε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, λαμβάνοντας υπ' όψη τη σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλεί:

α) τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να ενημερώσουν τους οικείους δήμους, προκειμένου στη συνέχεια οι τελευταίοι να ενημερώσουν τα οικεία Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας για την πρόληψη και αντιμετώπισης της έμφυλης Βίας, τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), ήτοι παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που τυχόν λειτουργούν κατά την τρέχουσα περίοδο, για να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των βρεφών, νηπίων και των ωφελουμένων τόσο εντός της δομής και όσο κατά την μεταφορά τους από και προς τη δομή.

β) τις Περιφέρειες να ενημερώσουν τις Περιφερειακές τους Ενότητες, προκειμένου στη συνέχεια οι τελευταίες να ενημερώσουν τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ), τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου (MoΠΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) που λειτουργούν κατά την τρέχουσα περίοδο, για να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των ωφελουμένων παιδιών, ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και την ασφαλή μετακίνηση αυτών.

γ) Να ληφθούν ανάλογα μέτρα και για τους ωφελούμενους των ΚΚΠΠ, ΕΚΚΑ και του ΘΧΠ Ευρυτανίας.

Παράλληλα, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τις παιδικές κατασκηνώσεις, που λειτουργούν από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις, και τις κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος που λειτουργούν από δήμους στα κάτωθι:

α) Να ληφθούν σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη ληφθεί, όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και τις Δασικές Υπηρεσίες και

β) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να τηρηθεί το σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης το οποίο ως όφειλαν οι κατασκηνώσεις, έχει κατατεθεί στις οικείες αρμόδιες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δήμο, Αστυνομικό Τμήμα και Περιφέρεια).