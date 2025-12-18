Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στη συνέλευση των Σερρών - «Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πήραν οι αγρότες στο πλαίσιο της κρίσιμης σύσκεψης για τα μπλόκα, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, στις Σέρρες.

Όπως είπαν οι εκπρόσωποί τους, αυτή την ώρα δεν συντρέχει λόγος να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών υποστήριξαν ότι δεν θα εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά θα προχωρήσουν σε διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων, θα ανοίγουν τα διόδια ώστε να περνούν οι πολίτες χωρίς να πληρώνουν.

Κάθε μπλόκο θα αποφασίσει επιμέρους κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς, αλλά όπως υποστήριξαν, η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι τα προβλήματά τους είναι προβλήματα επιβίωσης.

«Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Απάντηση υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Με νέα έκκληση διαλόγου απαντά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις των αποφάσεων των αγροτών στην πανελλαδική τους συνάντηση στις Σέρρες, πηγές υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης σημειώνουν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς όμως κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχει αποδειχθεί εμπράκτως το ενδιαφέρον για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.