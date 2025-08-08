Συνολικά 10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2025-2026

Την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) για το σχολικό έτος 2025-2026, ανακοίνωσε, νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα θα διοριστούν 3.937 εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 1.620 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 170 εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1.993 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ, 1.280 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ και 1.000 ΕΕΠ-ΕΒΠ. Γενικό σύνολο 10.000.

