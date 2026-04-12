Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol στη Θεσσαλονίκη

12/04/2026 • 12:15
Ελλάδα
12/04/2026 • 12:15
Ελλάδα

Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη όταν προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

