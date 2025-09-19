Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Κρήτη – «Μάχη» για την παραγωγή τους δίνουν οι αγρότες

Σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας αντιμετωπίζει η νοτιοανατολική Κρήτη, με το νερό να έχει πάψει πλέον να είναι αυτονόητο και τους παραγωγούς να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το μέλλον.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, εξαιτίας των λιγοστών βροχοπτώσεων και των γεωτρήσεων που στερεύουν, οι αγρότες σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα και ο Δήμος Βιάννου, βλέπουν μέρα με τη μέρα τα χωράφια τους να ξεραίνονται και τις σοδειές τους να χάνονται.



Δημοσιεύματα σε τοπικά μέσα αναφέρουν ότι αγρότες σε άλλες περιοχές, όπως η κοιλάδα του Κερίτη, γνωστή για την καλλιέργεια αβοκάντο, δίνουν «μάχη» για να κρατήσουν την παραγωγή τους και για να µην ξεραθούν και τα δέντρα τους.



Στη νότια Σητεία οι παραγωγοί μπαίνουν στη νέα καλλιεργητική περίοδο εν μέσω ξηρασίας και μεγάλης πτώσης της ελαιοπαραγωγής, περιμένοντας την ολοκλήρωση των μελετών για το φράγμα Λιθινών, που θεωρείται έργο – κλειδί για την άρδευση και το μέλλον της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.



«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει μια άλλη τροχιά ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή, το οποίο με την συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου έφτασε στο σημείο της επικαιροποίησης των μελετών. Ένα έργο που δίνει ελπίδα για την επόμενη μέρα στο Λασίθι, στον πιο ξηροθερμικό νομό της Κρήτης. Με την διαβεβαίωση των μελετητών, πως τον επόμενο χρόνο, θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στην εύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων» επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης.