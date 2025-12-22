Συμβολικός αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών από τους αγρότες - Θα ανοίξουν δρόμοι τα Χριστούγεννα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νϊκαιας με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Για σήμερα, Δευτέρα, έχει αποφασιστεί συμβολικός αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών, που θα αφορά αποκλειστικά τη διέλευση των φορτηγών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, μηχανήματα θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων και των λεωφορείων.

Όπως ανακοινώθηκε από το μπλόκο της Νίκαια Λάρισας, ο αποκλεισμός στις σήραγγες έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:30 και να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποί τους διαβεβαιώνουν ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσουν στη διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Πάτρα: Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας - Παραμένουν στα μπλόκα

Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Επίσης, απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, ώστε να λάβουν νέες αποφάσεις.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.

Θεσσαλονίκη: Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία Εξοχής, Προμαχώνα, Νίκης και Ευζώνων– Ποιές ώρες θα είναι ανοιχτά για ΙΧ, τουριστικά λεωφορεία

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τη διέλευση φορτηγών προχωρούν από σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των παραγωγών, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 14.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Σε γενική συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, θα καθοριστούν και οι ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, η κατάσταση στο τελωνείο θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι παραγωγοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση του σημείου, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε εξάωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 18.00 σήμερα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για διάστημα δύο ωρών θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων. Σε περίπτωση έντονης ομίχλης και αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε προσωρινό άνοιγμα του τελωνείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ι.χ, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Κοζάνη: Παραμένουν τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας - Από παρακαμπτήριο η κυκλοφορία για ΙΧ, λεωφορεία

Παράλληλα, σε 24ωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών, προχωρούν σήμερα από τις 12.00 οι παραγωγοί, αποκλείοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους, αλλά και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Για σήμερα δεν έχει αποφασιστεί κάποια μορφή κινητοποίησης, ενώ το πλαίσιο των ενεργειών για αύριο αναμένεται να καθοριστεί σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.