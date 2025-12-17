Συγγενείς θυμάτων 17Ν: Έντονη διαμαρτυρία για συνέντευξη του τρομοκράτη Κουφοντίνα

Την έντονη διαμαρτυρία τους για το ενδεχόμενο να δώσει συνέντευξη ο καταδικασμένος τρομοκράτης Δημήτρης Κουφοντίνας και άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη στην τηλεοπτική σειρά «17Ν: Άνοδος και πτώση», εξέφρασε σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και το «Ως Εδώ».

Οι συγγενείς των θυμάτων εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στη δημόσια προβολή των δραστών, επισημαίνοντας ότι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους μέσω της βίας και δηλώνουν ότι απέσυραν κάθε δική τους συμμετοχή, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εξίσωση θυτών και θυμάτων.

Τονίζουν ότι ο Κουφοντίνας παραμένει αμετανόητος και ότι η προβολή του ενισχύει την τρομοκρατική ιδεολογία, ενώ σημειώνουν πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ μέσω ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν συνιστά λογοκρισία, αλλά άρνηση κρατικής στήριξης στην προβολή της τρομοκρατίας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Ως συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ», πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, ότι στη σειρά εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και πτώση», ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς θα έπαιρνε και συνέντευξη από τον κατά συρροή δολοφόνο Δημήτρη Κουφοντίνα στην πρώτη του τηλεοπτική παρουσία μετά από δεκαετίες, αλλά και από άλλους τρομοκράτες. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.

Απευθυνόμενοι γραπτώς στον κύριο Παπαχελά σε ανύποπτο χρόνο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας, όχι προφανώς στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ του οποίου την δημοσιογραφική έρευνα δεν αμφισβητούμε, αλλά στο ενδεχόμενο να δοθεί βήμα στους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο με το αίμα των ανθρώπων μας. Των πατεράδων,των γιών, των συζύγων και των αδερφών μας. Ταυτόχρονα αποσύραμε εμφατικά οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, παλιών και νέων αλλά και πλάνων δικών μας, αλλά και το συγγενών μας, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε ένα άτυπο διάλογο εξίσωσης θυτών και θυμάτων.

Θυμίζουμε πως ο καταδικασμένος δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας, με κάθε ευκαιρία που του δίνεται, δηλώνει ότι είναι αμετανόητος για τις πράξεις του, κηρύσσοντας αφενός το μίσος του για τα θύματά του και τους «ιδεολογικούς» αντιπάλους του, και αφετέρου διαμορφώνοντας ένα δήθεν ιδεολογικό υπόβαθρο που δικαιολογεί τη συνέχιση της τρομοκρατικής δράσης από δυνητικούς μιμητές και οπαδούς του.

Και ως επιστέγασμα μάθαμε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα χρηματοδοτείτο από το ΕΚΚΟΜΕΔ, δηλαδή, οι δολοφόνοι θα μας ξανα-έλεγαν πώς και γιατί σκότωσαν τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά αυτή τη φορά με χρήματα του κράτους, δηλαδή με χρήματα των πολιτών.

Μας φάνηκε αδιανόητο και στείλαμε επίσης επιστολή διαμαρτυρίας ως Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ» στο ΕΚΚΟΜΕΔ, προκειμένου να το ενημερώσουμε ότι η δική μας μαρτυρία θα απουσιάζει και να ζητήσουμε την άρση της χρηματοδότησης της παραγωγής.

Από την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ πληροφορηθήκαμε ότι η απόφαση χρηματοδότησης ανακλήθηκε, κάτι που μας φαίνεται αυτονόητο.

Θέλουμε επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης μιας παραγωγής, μιας οποιαδήποτε παραγωγής, δεν αποτελεί λογοκρισία. Ποτέ δεν ζητήσαμε, ούτε επιδιώξαμε να λογοκριθεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος και οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό που διεκδικήσαμε, είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε «αγόραζε» με αίμα.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της πολυφωνίας, θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικός απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων μας. Είναι προσβλητικός γιατί στην ουσία εξισώνει τη Δημοκρατία με την τρομοκρατία, τους θύτες με τα θύματα, τους δολοφόνους με τους δολοφονημένους».