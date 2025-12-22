Συγγενής θυμάτων στα Τέμπη: Όποιος θέλει να πολιτικοποιηθεί πρέπει να αποχωρήσει από το Σύλλογο

Τα μέλη του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, που επιθυμούν να ασχοληθούν με την πολιτική, οφείλουν να αποχωρήσουν πριν το πράξουν, ξεκαθάρισε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ένας εκ των συγγενών των θυμάτων, μιλώντας τη Δευτέρα στο One.

Όπως τόνισε, ο σύλλογος αφορά αποκλειστικά τους πληγέντες από το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ ερωτηθείς για τον αριθμό των μελών, ο Κωνσταντινίδης επεσήμανε: «Τα πέντε από τα 21 ιδρυτικά μέλη είναι από την οικογένειά μου, αλλά τι έγινε μετά δεν μπορώ να το γνωρίζω, καθώς έχω αποχωρίσει στις αρχές Μαρτίου του 2024».

Εξήγησε ότι ο ίδιος ζήτησε την αποχώρησή του, η οποία έγινε δεκτή, ώστε ο σύλλογος να λειτουργεί όπως πρέπει και όχι για να εξυπηρετεί κάποιο πρόσωπο.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής εκμετάλλευσης του συλλόγου, σημείωσε ότι όποιο μέλος επιθυμεί να πολιτικοποιηθεί πρέπει να αποχωρήσει, κάτι που αποτελεί και βασικό δεδομένο στο καταστατικό του συλλόγου.

Τέλος, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι «και η ίδια θα πρέπει να ζητήσει να αποχωρήσει για να προχωρήσει στις κινήσεις που έχει στο μυαλό της».

Δείτε το βίντεο από το 01:04:25