Κακοκαιρία Daniel - Θεσσαλία

Στους έξι ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την κακοκαιρία Daniel, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο ηλικιωμένες σε σπίτι στην περιοχή Αστρίτσα Καρδίτσας. Αγωνία για τους αγνοούμενους, τιτάνια προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό πολιτών με ελικόπτερα και λέμβους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκες ηλικίας περίπου 75-80 ετών οι οποίες εντοπίστηκαν στο ίδιο σπίτι. Άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν τις σορούς τους. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ.

Η τιτάνια προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό πολιτών συνεχίζεται.

Η στάθμη των υδάτων έχει ξεπεράσει τα 3 μέτρα στον Παλαμά, ενώ στη Μεταμόρφωση το νερό ανάγκασε τους κατοίκους να καταφύγουν στις σκεπές των σπιτιών, για να σωθούν. Δραματικές είναι οι εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ η σφοδρότητα των φαινομένων είναι τέτοια, ώστε τα ορμητικά νερά να «ξηλώνουν» γέφυρες, δρόμους αλλά και σπίτια, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιοχές Αγίας Τριάδος, Μεταμόρφωση, Βλόχος, Παλαμάς, καθώς σε όλη την περιοχή μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας, στον Ληθαίο Ποταμό, που έχει πλημμυρίσει. «Μπαράζ» μηνυμάτων και από το 112 στις πληγείσες περιοχές να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους, καθώς οι πλημμύρες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Μήνυμα του 112 εστάλη μέχρι το μεσημέρι στους κατοίκους των περιοχών Αγναντερό, Προάστιο, Πεδινό, Κόρδα, Μαραθέα και Αγία Τριάδα Καρδίτσας, στους κατοίκους των περιοχών Λίλη, Βαλομάνδρι, Παραπόταμος και Δροσερό, Παλαμά, Κάτω Λεχώνια, Σοφάδες, Πύλης.

Δυστυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τέσσερις νεκροί, με τον τελευταίο να εντοπίζεται σήμερα στο Δομοκό και παραμένουν έξι αγνοούμενοι από την Αγία Τριάδα, Τρικάλων, όπως γνωστοποίησε και ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και πολιτικής Προστασίας, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας των πτητικών μέσων που θα συμβάλλουν στον απεγκλωβισμό των πολιτών, καθώς το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Ο Βόλος παραμένει για τρίτη μέρα χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ στο Πήλιο οι κάτοικοι είναι αποκομμένοι. Ατελείωτες ουρές σχηματίστηκαν έξω από το δημαρχείο Βόλου, από πολίτες, που περίμεναν να πάρουν μία εξάδα νερό ο καθένας.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαγνησία, Σποράδες, Καρδίτσα, Τρίκαλα καθώς και οι Δήμοι Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρσάλων Θεσσαλίας. Πολλά τα προβλήματα επίσης στη Φθιώτιδα και στις Ροβιές Ευβοίας.

23:15 Μήνυμα του 112 στην Αλεξανδρινή Αγιάς για πιθανή υπερχείλιση του Πηνειού

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αλεξανδρινής Αγιάς να απομακρυνθούν προς το Στόμιο λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Πηνειού.

«Αν βρίσκεστε στην Αλεξανδρινή Αγιάς απομακρυνθείτε προς το Στόμιο λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Πηνειού», αναφέρεται στο μήνυμα.

22:40 Δήμος Λαρισαίων: Όσοι βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του Πηνειού να απομακρυνθούν άμεσα

Σε έκτακτη ανακοίνωση προχώρησε ο δήμος Λαρισαίων, λόγω της έντονης ανησυχίας που υπάρχει να πλημμυρίσει ο Πηνειός ποταμός μέσα στην πόλη της Λάρισας, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν από την πλημμυρική ζώνη, αλλά και να είναι σε επιφυλακή όσοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το ποτάμι.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία που καταλήγουν στον Πηνειό πριν την είσοδο της κοίτης στην πόλη της Λάρισας. Η ροή των υδάτων σημειώνει συνεχώς αυξητική τάση. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε νωρίτερα προειδοποίηση από το 112. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί για το επόμενο εικοσιτετράωρο τουλάχιστον και προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του Πηνειού στα όρια του Δήμου Λαρισαίων. Η πλημμυρική ζώνη ορίζεται στο διάστημα από την Αμυδαλέα έως τη Γυρτώνη και περιλαμβάνει την έκταση ανάμεσα στα αναχώματα στις δύο πλευρές του Πηνειού.

Όσοι βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του Πηνειού θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας.

Ο υπόλοιπος πληθυσμός που βρίσκεται πλησίον αλλά όχι εντός της πλημμυρικής ζώνης θα πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε επίσης αύριο Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και για προληπτικούς λόγους να μην λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί της Λάρισας, ώστε να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις.

Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε επιφυλακή και θα υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις για το πως διαμορφώνεται η κατάσταση. Ζητούμε από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις αυτές».

22:33 Μήνυμα του 112 στους δημότες Λάρισας για κίνδυνο υπερχείλισης του Πηνειού

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λάρισας που βρίσκονται εντός πλημμυρικής ζώνης του Πηνειού να απομακρυνθούν λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού.

22:25 Πυροσβεστική: 1.791 διασώσεις και 6.284 κλήσεις για βοήθεια από το πρωί της Τρίτης

Συνολικά 1.791 διασώσεις - απομακρύνσεις ατόμων που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή την στιγμή ενώ από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου έως σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 6.284 κλήσεις, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

22:23 Κάτοικος Παλαμά: Εγκλωβισμένοι φωνάζουν «βοήθεια, πνιγόμαστε!» (vid)

Κραυγή αγωνίας από κάτοικο του Παλαμά Καρδίτσας, στο οποίο κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα τρία μέτρα νερού που έχει σκεπάσει το χωριό.

Όπως ανέφερε η κάτοικος του χωριού, Χαρά Πετροπούλου, στο Open, κόσμος ουρλιάζει μέσα στο σκοτάδι ζητώντας κάποια βοήθεια.

«Ακούω φωνές, ακούω γυναικείες φωνές, "βοήθεια, βοήθεια πνιγόμαστε μια βάρκα". Αυτές οι φωνές ακούγονται από το τρίτο δημοτικό κοντά. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να φύγουν και φωνάζουν απεγνωσμένα μέσα στην ηρεμία του σκοταδιού. Είναι καινούργιες οι φωνές που ακούω», ανέφερε η κάτοικος, ξεσπώντας σε κλάματα.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο Open, διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης στον Παλαμά συνεχίζονται με πλωτά μέσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, 67 πολίτες έχουν διασωθεί από αέρος, ενώ θα μοιραστεί φαγητό και νερό σε 24 οικισμούς.

21:56 Βλοχός Παλαμά: Ξεμένουν από φαγητό, νερό οι 200 εγκλωβισμένοι κάτοικοι

Ξεμένουν από τρόφιμα και νερό οι εγκλωβισμένοι από την πλημμύρα κάτοικοι του Βλοχού Παλαμά.

Κάτοικος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό, έκανε λόγο για τουλάχιστον 200 εγκλωβισμένους από την πλημμύρα.

«Είναι 200 άνθρωποι εκεί εγκλωβισμένοι και έχουν αρχίσει να τελειώνουν τα τρόφιμα και το νερό», πρόσθεσε η κάτοικος του χωριού, η οποία ζητά απεγνωσμένα βοήθεια, καθώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

21:54 Στη Λάρισα μεταφέρονται 190 ντόπιοι και τουρίστες από το Πήλιο που διασώθηκαν από το Λιμενικό

Στη Λάρισα μεταφέρονται 190 τουρίστες από το Πήλιο, το οποίο χτυπήθηκε με σφοδρότητα από την κακοκαιρία Daniel.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα λεωφορεία μεταβαίνουν σε ασφαλή σημεία, όσοι διασώθηκαν με πλωτά μέσα από τα χωριά της περιοχής.

Με τρία λεωφορεία μεταφέρονται τουρίστες και κάτοικοι από το λιμάνι του Βόλου στη Λάρισα. Εκεί έφτασαν με τρία πλωτά μέσα του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό.

«Δεν κινδυνεύσαμε αλλά τρομοκρατηθήκαμε» είπε ένας κάτοικος του χωριού Μικρό, που βρίσκεται μέσα σε ένα από τα λεωφορεία.

21:34 Απεγκλωβισμοί ατόμων στη Μαγνησία υπό την εποπτεία του Λιμενικού

Στον απεγκλωβισμό 185 ατόμων από τις παραλίες Μικρό, Πλατανιάς και Χόρτο νομού Μαγνησίας προχώρησε επιβατηγό τουριστικό σκάφος υπο την εποπτεία πλωτού λιμενικού και υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρου Επιχειρήσεων Ερευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Επίσης, από την παραλία Μηλίνα έχουν απεγκλωβιστεί 24 άτομα από δύο πλωτά του λιμενικού. Ολα τα άτομα μεταφέρονται στο λιμάνι του Βόλου. Στο λιμάνι του Βόλου αναμένεται να καταπλεύσει και το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης του Λιμενικού 090. Επιπλέον η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών απεγκλώβισε και μία ηλικιωμένη γυναίκα από το χωριό Αγ.Τριάδα

21:22 Μήνυμα 112 για Φαρκαδόνα και Λάρισα - Αναμένονται σφοδρές πλημμύρες

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 έστειλε η Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της Φαρκαδόνας και της Λάρισας λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που αναμένονται στις περιοχές.

Νωρίτερα, με ανακοίνωση του ο δήμος Λαρισαίων, κάλεσε τους πολίτες λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας νερού του Πηνειού ποταμού και για προληπτικούς λόγους, υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης όσων βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης του ποταμού που περικλείεται από την κοίτη του ποταμού έως το ανάχωμα της οδού Σάκη Καράγιωργα και από την γέφυρα της Νέας Σμύρνης έως και τον Βιολογικό καθαρισμό (περιοχή Αγίας Μαρίνας).

Ειδικότερα, καλούνται να απομακρυνθούν, το συντομότερο δυνατό, όσοι διατηρούν μονάδες με ζώα, μικρές επιχειρήσεις κλπ, όλοι όσοι βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή.

21:17 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μετέφερα στον Κυρ. Μητσοτάκη την ισχυρή μας αλληλεγγύη

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετέφερε τον στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ισχυρή μας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τόνισε ότι η ΕΕ είναι σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για κινητοποίηση υποστήριξης.

«Η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Europe is by the side of the people affected by devastating floods in Greece, Bulgaria and Turkey.



We stand ready to activate our EU Civil Protection Mechanism.



I conveyed to PM @kmitsotakis our strong European solidarity.



We are in contact with the Greek authorities to…