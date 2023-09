Τα ξένα μέσα με συνεχείς ανταποκρίσεις έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην χώρα μας που πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Εικόνες καταστροφής από περιοχές της Ελλάδας, όπου έπεσαν 75 εκατοστά βροχής, σχεδόν ένα μέτρο. Εκεί κάποιες από τις περιοχές έχουν πληγεί σφοδρά, όπου η βροχή απλά δεν θέλει να σταματήσει», λέει ο Τσάντ Μάιερς, Μετεωρολόγος του CNN.

«Καθώς προχωρά στη Μεσόγειο, οι μετεωρολόγοι φοβούνται πως θα ισχυροποιηθεί από τις άνευ προηγουμένου υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας και θα μετασχηματιστεί σε μεσογειακό κυκλώνα, ένα φαινόμενο με συνέπειες αντίστοιχες με εκείνες ενός τυφώνα», αναφέρει το CNN σε δελτίο του.

Και τα περισσότερα βρετανικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από την Ελλάδα. Το SkyNews προβάλει εκτενή ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί, ενώ στην ιστοσελίδα του κάνει λόγο για «βιβλικές βροχοπτώσεις».

