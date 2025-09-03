Στον Εισαγγελέα οι τέσσερις αστυνομικοί που συνόδευαν τον Τούρκο διακινητή μεταναστών

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του με το πλοίο “Αριάδνη” τις πρωϊνές ώρες της Κυριακής από Πειραιά για Χίο – Μυτιλήνη, έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στον Εισαγγελέα Μυτιλήνης θα απολογηθούν σήμερα μετά την προθεσμία που πήραν οι τέσσερις αστυνομικοί της διεύθυνσης μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής που τον συνόδευαν καθώς σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία και κατηγορούνται για «απελευθέρωση κρατουμένου».

Οι 4 αστυνομικοί οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα. Ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο 32χρονος Τούρκος θα δικαζόταν στο Εφετείο κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών. Είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.