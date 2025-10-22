Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, μετά τις συλλήψεις 37 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέες αποκαλύψεις. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και αδικαιολόγητα περιουσιακά στοιχεία στον αποκαλούμενο «Φραπέ», ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό οργανωμένου κυκλώματος απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, υπό τον επικεφαλής της Αρχής και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε και την κατοχή οκτώ οχημάτων, μεταξύ των οποίων και μια Jaguar. Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα για έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης του νόμου περί «πόθεν έσχες» και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή διάπραξη του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι ο «Φραπέ» είχε δηλώσει στο παρελθόν εκτάσεις στη Χίο, λαμβάνοντας επιδοτήσεις που ουδέποτε επέστρεψε, παρά τον ισχυρισμό του ότι η δήλωση έγινε «εκ παραδρομής». Φέρεται να έχε αποκτήσει περιουσία ύψους 2.500.000 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια (2021–2023), ποσό που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει από τα επίσημα εισοδήματά του.

Σαρωτική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τις παράνομες επιδοτήσεις

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τις μέχρι στιγμής 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποσπώντας εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και οι δύο φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος - ένας 36χρονος από την Κρήτη και ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά.

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Το κύκλωμα, που φέρεται να δρούσε από το 2018 έως το 2022, εκμεταλλευόταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ: εντόπιζε αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και υπέβαλε πλαστές αιτήσεις ενίσχυσης στο όνομα τρίτων προσώπων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωργία, μεταξύ τους εντοπίστηκαν ακόμη και σερβιτόροι και DJ.

Τι εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι αποκάλυψε οργανωμένη εγκληματική ομάδα στην Ελλάδα, η οποία φέρεται να ευθύνεται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 19,6 εκατ. ευρώ εις βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα μέλη του δικτύου αξιοποίησαν κενά στη διαδικασία των αιτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας ψευδή στοιχεία και εικονικά τιμολόγια. Τα χρήματα διοχετεύονταν σε πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και αναμειγνύονταν με νόμιμα εισοδήματα, ενώ μέρος τους δαπανήθηκε σε πολυτελή αγαθά και ταξίδια.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα ταυτοποιήθηκαν 324 δικαιούχοι επιδοτήσεων, με τους 42 να θεωρούνται ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που αποδεικνύει τον οργανωμένο χαρακτήρα της απάτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενώ έχουν ήδη δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων. Όλοι θεωρούνται αθώοι έως ότου κριθούν ένοχοι από τα αρμόδια δικαστήρια.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας με επιδοτήσεις και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης - EAE) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.

Οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».