Νέες πληροφορίες αναφορικά με τη δράση του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που παραδέχθηκε την ανάμειξη του στην υπόθεση κατασκοπείας για την Κίνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε ένα ταξίδι στην Αθήνα το 2025, o 54χρονος σμήναρχος είχε συναντήσει την «γυναίκα– σκιά» από το Πεκίνο.

Το εν λόγω πρόσωπο, που είναι περίπου 40 με 45 ετών, είχε τότε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα, για λίγες ώρες και τότε συναντήθηκε με τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Δεν είναι σε γνώση των Αρχών, αλλά ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση δόθηκαν απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.



Κάποιους μήνες πριν, στα τέλη του 2024, ο κατηγορούμενος, είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί πρωτοσυνάντησε τον Κινέζο πράκτορα και είχαν σχεδόν καθημερινή επαφή. Ο Κινέζος συστήθηκε ως επιχειρηματίας στον σμήναρχο και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει σταδιακά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του.

Σε μια από αυτές τις συναντήσεις του έδωσε και το κρυφό τηλέφωνο, μάρκας Samsung, με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή γίνονταν σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που είχε στο κινητό. Τα εμβάσματα ήταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο κινητό του, εντοπίστηκαν εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ ανάλογα με την διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων. Οι οικονομικές συναλλαγές και φωτογραφίες με στρατιωτικά έγγραφα εντοπίστηκαν στο κρυφό κινητό.

Στο στόχαστρο έχουν μπει και δύο απόστρατοι που φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους» σαν αυτόν που επικοινωνούσε ο αξιωματικός της Αεροπορίας. Ο ένας σύμφωνα με πληροφορίες έχει σχέση εργασίας με την κινεζική αεροπορία.

Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος

Μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα ο αξιωματικός θα κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα.

Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Στρατιωτικές πηγές σημείωναν ότι η έρευνα εστιάζεται στα αρχεία που έχουν αποσταλεί ωστόσο τονίζεται ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου Συμμαχίας δεν ήταν στην διαχειριστική ατζέντα του Σμηνάρχου.