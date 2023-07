Στην Ελλάδα τα ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη: Ρίχνονται στη μάχη κατά των πυρκαγιών

Τα ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη καλωσόρισε στην Αθήνα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς. «Ήταν μεγάλη τιμή να καλωσορίσω τα ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη και το προσωπικό που θα εργαστούν μαζι με τους Έλληνες ομολόγους τους για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Είμαστε μαζί σε αυτό!» τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός πρέσβης, παραθέτοντας φωτογραφίες από την υποδοχή.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Μοίρα Ελάντ έφτασαν στην Αθήνα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας καθώς καταπολεμά τις τεράστιες πυρκαγιές και εκτιμά τη συμβολή της στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στο Ισραήλ την τελευταία δεκαετία, διαμήνυσε σε χθεσινό μήνυμά του στο Twitter ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

The Government of Israel will stand by Greece as it fights the huge wildfires and appreciates Greece's contribution to extinguishing wildfires in Israel over the past decade.