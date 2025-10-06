Στην Αθήνα το αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες από το Ισραήλ

Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» έφτασε στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι: «Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla". Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Νωρίτερα το Ισραήλ ανακοίνωσε την απέλαση 171 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, ανάμεσά τους και τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την αναχαίτιση των πλοιαρίων καθώς βρισκόταν εν πλω με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«171 επιπλέον προβοκάτορες του στολίσκου (...), ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία», ανακοίνωσε μέσω του Χ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιεύοντας φωτογραφίες της Τούνμπεργκ και δύο άλλων ακτιβιστριών στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ανάμεσα στους απελαθέντες περιλαμβάνονται πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρίνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.