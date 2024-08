Στην Αρχαία Ολυμπία ο τελικός της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας 2024

Η Ελλάδα και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία θα φιλοξενήσουν τον τελικό της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας 2024, από την 1η έως την 4η Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση θα συγκεντρώσει τους 90 κορυφαίους μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από 18 χώρες, οι οποίοι διακρίθηκαν στις εθνικές τους Οικονομικές Ολυμπιάδες ανάμεσα από 97 χιλιάδες συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον διεθνή τελικό, ομιλίες από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και εξέχουσες προσωπικότητες της οικονομίας, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας, πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και την τελετή απονομής βραβείων.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Χρίστος Δήμας, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, Ηλίας Φούτσης, ο επικεφαλής της Freedom Finance Europe στην Ελλάδα, Γιώργος Καραγεώργος, εκπρόσωποι της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, καθώς και πλήθος φορέων και οργανισμών από 20 χώρες που προάγουν την οικονομική εκπαίδευση.

Σχετικά με την επιλογή της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Αρχαίας Ολυμπίας για τη φιλοξενία του διαγωνισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Οικονομικής Ολυμπιάδας κ. Αλέξανδρος Σκούρας, δήλωσε ότι “η επιλογή ενός χώρου με βαθιά ιστορική και πολιτιστική σημασία ενισχύει το κύρος της διοργάνωσης και προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία ζωής. Ο τόπος αυτός, γνωστός παγκοσμίως ως το λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων, συμβολίζει την ευγενή άμιλλα, την αριστεία και την ανεκτικότητα – αξίες που ενσαρκώνει και η Οικονομική Ολυμπιάδα.”

Η φιλοξενία της φετινής διοργάνωσης στην Αρχαία Ολυμπία είναι προϊόν του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Τσέχικου Ινστιτούτου Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), διοργανωτή φορέα, και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (IOA). Το μνημόνιο αυτό ενισχύει την κοινή δέσμευση για την προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης και των Ολυμπιακών αξιών.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων για μαθητές Λυκείου, με περισσότερους από 350.000 συμμετέχοντες από το 2016 και ετήσια συμμετοχή που υπερβαίνει τους 97.000 μαθητές από 25 χώρες και τέσσερις ηπείρους. Στόχος της Οικονομικής Ολυμπιάδας είναι να προσφέρει στους μαθητές και τους νέους παγκοσμίως ποιοτική οικονομική και χρηματοοικονομική παιδεία, η στήριξη των εκπαιδευτικών με τα απαραίτητα εργαλεία για να διευκολύνουν και να προάγουν τη διδασκαλία των οικονομικών, και η προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών για την αναβάθμιση της σημασίας και της ποιότητας της οικονομικής και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης παγκοσμίως. Στη χώρα μας ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών από το 2020.

Στον φετινό τελικό θα συμμετάσχουν και οι Έλληνες «ολυμπιονίκες» μαθητές, οι οποίοι προκρίθηκαν από τον εθνικό γύρο ανάμεσα από 3.500 συμμετέχοντες και θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν για μια θέση στις κορυφαίες διακρίσεις.

Μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι το New York College και το University of New York in Prague, ενώ χορηγός του μεγάλου τελικού είναι η Freedom Finance Europe.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.economicsolympiad.org.