Στη φυλακή οδηγήθηκε η μαθήτρια που μαχαίρωσε συμμαθήτρια της σε σχολείο της Κυψέλης

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία της, η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε σε σχολείο της Κυψέλης 14χρονη συμμαθήτριά της.

Η 16χρονη απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ανηλίκων για δύο κακουργήματα που αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συμμαθήτριάς της και την οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και ένα πλημμέλημα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τους γονείς της κατηγορουμένης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο: Κακουργηματική δίωξη στη 16χρονη και ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βρίσκεται η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος της η Εισαγγελία Ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη κατηγορείται για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας εντός σχολικού συγκροτήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν η 16χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» στη 14χρονη, εντός του σχολείου. Η μαθήτρια που τραυματίστηκε διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για την πρώτη ημέρα φοίτησης της 16χρονης στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς είχε προηγηθεί απόφαση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Προκαταρκτική εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της σε σχολική μονάδα της Αττικής. Στόχος είναι η αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και η διαπίστωση τυχόν παραλείψεων ή ευθυνών των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να τέλεσε την αποδιδόμενη πράξη, το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι δεν μπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια πριν από την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Όπως αναφέρεται, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, το υπουργείο έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.