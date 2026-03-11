Δίκη Χρυσής Αυγής

Στη φυλακή οδηγείται η πρώην βουλευτής και σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Το δικαστήριο αρνήθηκε τη μετατροπή της ποινής της 5ετούς κάθειρξης της πρώην βουλευτή σε χρηματική, η οποία επικαλούμενη αποφάσεις του Αρείου Πάγου ζήτησε να εξαγοράσει την ποινή της.

Οι δικαστές αποφάσισαν ότι άλλοι τρεις καταδικασθέντες θα εκτίσουν την ποινή τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε ακόμα την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Επίσης, μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.