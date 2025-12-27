Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες - Στις 12:00 κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με τις συνελεύσεις στα μπλόκα να συνεχίζονται και τις αποφάσεις να οριστικοποιούνται. 'Όπως αποφάσισαν, από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, προγραμματίζεται αποκλεισμός του κόμβου της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μετά τις 15:00 για 2-3 ώρες. Το Τελωνείο των Ευζώνων θα κλείσει προσωρινά στις 12:00 το Σάββατο, χωρίς να έχει καθοριστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Στη Νίκαια, η αερογέφυρα θα κλείσει ξανά σήμερα, ενώ θα ανοίξει προσωρινά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Τη Δευτέρα, οι αγρότες προγραμματίζουν προσωρινά κλεισίματα παρακαμπτηρίων οδών, με στόχο πάντα τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά τις μετακινήσεις των γιορτών.

Παράλληλα, οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν την Κυριακή στα μπλόκα, για να ανταλλάξουν ευχές και να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους.

Συνεδριάζουν οι αγρότες

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας στις 3 με 4 το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.

Σε ότι αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον.

Μπλόκα και μετά την Πρωτοχρονιά

Όπως σημειώνουν οι αγρότες, η κλιμάκωση θα συνεχιστεί και μετά τις γιορτές, με πιθανό κλείσιμο παρακαμπτηρίων και ακόμα και λιμανιών, ενώ από την Τρίτη θα επιστρέψουν στο «μοτίβο» των Χριστουγέννων, ανοίγοντας δρόμους για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Τι απαντά η κυβέρνηση

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας. Παράλληλα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.