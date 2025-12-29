Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: «Κόβουν» τη χώρα στα δύο, κλείνουν παρακαμπτήριες οδούς - Φωνές για διάλογο

Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες προχωρώντας στον αποκλεισμό παρακαμπτήριων οδών στη Θεσσαλία, κόβοντας έτσι τη χώρα στα δύο και ενώ έχει ήδη σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση στα δρομολόγια όσων περνούν από αντίστοιχες οδούς.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατόπιν συνέλευσής τους, οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, αποφάσισαν δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο. Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ωστόσο, παρά τη γενική συμμετοχή, 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από το Έβρο έως τη Ρόδο έχουν διαφοροποιηθεί, προαναγγέλλοντας διάθεση για διάλογο με την κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε μπλόκα της Θεσσαλίας, με τον Κώστα Τζέλλα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, να δηλώνει ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα» και ότι οι προσπάθειες κάποιων να βοηθήσουν την κυβέρνηση θα πέσουν στο κενό.

Ορισμένα μπλόκα, όπως αυτά της Νίκαιας, του Λευκώνα και της Επανωμής, βλέπουν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις σχετικά με το ποιος εκπροσωπεί ποιον στον διάλογο.

Η θέση της κυβέρνησης

Από πλευράς του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει ενθαρρυντική τη διάθεση πολλών εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ καλεί και τους υπόλοιπους να αφήσουν στην άκρη τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Μάλιστα, όπως σημειώνει η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο και έχει δείξει ειλικρινή διάθεση από την αρχή των κινητοποιήσεων.

«Ο ειλικρινής διάλογος - και μόνο αυτός - θα φέρει τις λύσεις», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση.

Γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης στρέφει τους προβολείς στα τεκμήρια της ειλικρινούς διάθεσης της για διάλογο, πέραν της πρόσκλησης του ίδιου του Πρωθυπουργού με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, αλλά και μέσα από το πλαίσιο που τέθηκε προ ημερών, με το οποίο:

ικανοποιήθηκε η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια

σε συνέχεια μέτρων στήριξης που έχουν υλοποιηθεί επιλύοντας διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ

οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Κι όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των μπλόκων αντιλαμβάνονται την ανάγκη για προσέλευση στο τραπέζι του διαλόγου:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως: «Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας».

Σε ποια σημεία υπάρχουν μπλόκα