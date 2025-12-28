Σημειωτόν η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο, Μαρτίνο και Κάστρο εξαιτίας των μπλόκων (vids)

Aντιμέτωποι με ουρές χιλιομέτρων κατά μήκος της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας βρίσκονται οι εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν, με την κίνηση να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή του Μαρτίνου στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ, το μποτιλιάρισμα ξεκινά λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο από drone, από τα διόδια της Τραγάνας:

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Παράλληλα, ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυροί άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ).

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στα διόδια του Μακρυχωρίου, βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Νίκαιας, σηκώνοντας τις μπάρες, με σκοπό να περάσουν ελεύθερα οι διερχόμενοι, σύμφωνα με το larissanet.gr. Παράλληλα, μοίρασαν προϊόντα και ευχές στους διερχόμενους οδηγούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς.