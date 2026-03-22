Το σχόλιο του Κυρ. Μητσοτάκη σε βίντεο στο Tik Tok με τον μικρό που ζητούσε «κούρεμα σαν του Κυριάκου» (vid)
22/03/2026 • 22:23
Ελλάδα
Ένα κούρεμα «σαν του Κυριάκου Μητσοτάκη» ζήτησε ένα αγόρι από τον κουρέα του στο χιουμοριστικό TikTok που ανέβασε ο @gio.barber15.

Αυτό που ζήτησε όμως έκανε τον κουρέα να απορήσει.

Ζήτησε από τον μικρό να του δείξει κάτι στην τσάντα του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και έτσι ο κουρέας το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να αρχίσει το κούρεμα.

Θα υπάρχει και συνέχεια όμως στο βίντεο και ένας από αυτούς που περιμένει είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σχολίασε ότι «Αναμένω το Part 2 για να βαθμολογήσω!».
 

