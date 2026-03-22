Το σχόλιο του Κυρ. Μητσοτάκη σε βίντεο στο Tik Tok με τον μικρό που ζητούσε «κούρεμα σαν του Κυριάκου» (vid)

Ένα κούρεμα «σαν του Κυριάκου Μητσοτάκη» ζήτησε ένα αγόρι από τον κουρέα του στο χιουμοριστικό TikTok που ανέβασε ο @gio.barber15.

Αυτό που ζήτησε όμως έκανε τον κουρέα να απορήσει.

Δείτε την ανάρτηση

Ζήτησε από τον μικρό να του δείξει κάτι στην τσάντα του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και έτσι ο κουρέας το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να αρχίσει το κούρεμα.

Θα υπάρχει και συνέχεια όμως στο βίντεο και ένας από αυτούς που περιμένει είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σχολίασε ότι «Αναμένω το Part 2 για να βαθμολογήσω!».

