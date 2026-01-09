Δικογραφία κατά αγροτών που μπήκαν ξαφνικά με τρακτέρ στην Εθνική, στη Νεμέα και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς

Δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό με τα τρακτέρ που εισήλθαν στην Εθνική, στη Νεμέα, ξαφνικά, πάνω σε στροφή, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου. Μάλιστα, ανέφερε ότι τα βασικά πρόσωπα των αγροτών που συμμετείχαν στην ενέργεια αυτή έχουν ταυτοποιηθεί.

Η κυρία Δημογλίδου είπε ότι οι αγρότες με τη συγκεκριμένη κίνησή τους έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων στα οχήματα που περνούσαν από το σημείο εκείνη τη στιγμή, όπως και τις δικές τους ζωές, καθώς στο βίντεο που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, οι αγρότες μπήκαν με τα τρακτέρ τους στην Εθνική από ένα άνοιγμα, ακριβώς μετά από κάποια στροφή του δρόμου, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη και κάποιοι εξ' αυτών με σημαίες κινούνταν πεζοί εντός του οδοστρώματος ανάμεσα στα οχήματα προσπαθώντας να τα προειδοποιήσουν για τα τρακτέρ και να επιβραδύνουν.

Η κυρία Δημογλίδου μίλησε για παράνομες ενέργειες τη στιγμή μάλιστα που στην ίδια περιοχή υπήρχε και άλλο μπλόκο, ενώ σημείωσε ότι σε καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

«Έχουν ταυτοποιηθεί τα βασικά πρόσωπα, η βασική διαδικασία είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε.