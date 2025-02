Σεισμοί στη Σαντορίνη με βουητό: Το ενδεχόμενο αφύπνισης του ηφαιστείου - Τι λένε οι ειδικοί

Αδιάκοπη είναι η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, με την ανησυχία των κατοίκων να έχει κορυφωθεί, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (14/02) η δόνηση συνδυάστηκε με έντονο βουητό.

Ειδικότερα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, σε ανάρτησή του στο Χ κάνει λόγο για αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει και μία πιθανή διέγερση του ηφαιστείου.

«Ακούγεται κάποιος θόρυβος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4