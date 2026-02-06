Σειρά σεισμικών δονήσεων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας - Στα 3,9 Ρίχτερ η μεγαλύτερη

Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, ενώ αμέσως μετά, και μέσα σε διάστημα μισής ώρας, καταγράφηκαν στο θαλάσσιο χώρο ακόμη τρεις σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,8 έως 3,9 Ρίχτερ.

Τελευταία δόνηση καταγράφηκε λίγο πριν τις 20:30. Είχε ένταση 3,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 17 χιλιόμετρα νοτιανατολικά της Ιεράπετρας και εστιακό βάθος στα 5,5 χλμ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δονήσεις, καθώς δεν έχουν γίνει έντονα αισθητές, δεν έχουν προκαλέσει ανησυχία ή αναστάτωση στην περιοχή.