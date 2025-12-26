Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου: Καθίζηση δρόμου λόγω κακοκαιρίας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για τρεις μήνες, κηρύχθηκε από χθες, Χριστούγεννα, ο Δήμος Αγίου Δημηρίου, έπειτα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου και κατόπιν αιτήματος του δημάρχου Αγ. Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τα νότια προάστια την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η απόφαση (Αρ. Πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.

Για την ταχεία δρομολόγηση της απόφασης προηγήθηκε στενή συνεργασία και επικοινωνία του Δημάρχου κ. Μαμαλάκη με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και το Διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Δημήτρη Αλεξανδρή. Παράλληλα, μικτό κλιμάκιο του Δήμου και της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που επλήγησαν.

Με αφορμή την αποδοχή του αιτήματος, ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας».