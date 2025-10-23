Σε ισχύ τα μέτρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ολοκληρώθηκε πορεία διαδηλωτών μπροστά στην Λ. Αμαλίας

Πορεία διαδηλωτών βρέθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στην πρώτη συγκέντρωση που λαμβάνει χώρα στην πλατεία Συντάγματος μετά από την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθησαν μπροστά από την πλατεία, καθώς συλλογικότητες της αριστεράς και ομάδες αντιεξουσιαστών πραγματοποιούσαν πορεία μπροστά από το σημείο.

Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε περίπου στις 20:30 της Πέμπτης, χωρίς να υπάρξουν εντάσεις.