Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - Οι περιοχές που πλήττονται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και σήμερα το βράδυ. Μήνυμα από το 112 εστάλη χθες στους κατοίκους της δυτικής Ελλάδας, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις υποδομές και την ασφάλεια των πολιτών.

Η ΕΜΥ σημειώνει ότι η αναβάθμιση σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αφορά το βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία και κινείται ανατολικά, φέρνοντας βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι πολίτες συνιστάται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Οι περιοχές που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες είναι:

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Ουσιαστικά στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας τα φαινόμενα θα είναι περαστικά.

Τοπικά έντονες καταιγίδες στα δυτικά - Επεισόδιο βροχόπτωσης «κατηγορίας 3»

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27/09, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ οι σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, το Σάββατο 27/09 αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού το