Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα, 1.040 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.). Σε αυτή την εκστρατεία, η αστυνομία επιδιώκει να ενισχύσει τη συναίσθηση της ασφάλειας και της ευθύνης στους δρόμους.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, το διάστημα από 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 15.219 έλεγχοι. Επισημαίνεται πως από αυτούς, βεβαιώθηκαν 1.040 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., με 954 να αφορούν οδηγούς και 94 επιβάτες. Οι παραβάσεις αυτές περιλαμβάνουν 832 για οδηγούς δίκυκλων και 122 για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. Ειδικά, οι 29 παραβάσεις αφορούν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία.

Αναλύοντας τα δεδομένα ανά περιφέρεια, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

- Αττική: 521

- Νότιο Αιγαίο: 108



- Δυτική Ελλάδα: 70Κρήτη: 68Θεσσαλία: 65



- Ιόνια Νησιά: 58

- Πελοπόννησος: 43

- Θεσσαλονίκη: 32

- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 24

-Στερεά Ελλάδα: 21

-Κεντρική Μακεδονία: 20

-Ήπειρος: 11

-Βόρειο Αιγαίο: 6

-Δυτική Μακεδονία: 1

Οι ποινές και οι συνέπειες

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει πως με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), δίνεται ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους.

Οι ποινές για τις παραβάσεις αυτές είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν:

- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος.

- 350 ευρώ πρόστιμο για τους επιβάτες δικύκλων.

- 30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη πιο αυστηρές, διασφαλίζοντας ότι οι παραβάτες θα παρακινηθούν να συμμορφωθούν με την νομοθεσία.