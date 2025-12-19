Ρούμπιο για το ειρηνευτικό σχέδιο Ρωσίας - Ουκρανίας: Υπάρχει πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία δεν αφορούν την επιβολή συμφωνίας σε κανέναν, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένει ακόμα δρόμος.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ νέες "διαβουλεύσεις" για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία αρχίζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στο τέλος τέλος, από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο στο Μαϊάμι και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών την Παρασκευή με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σκοπεύουν επίσης να συναντήσουν τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, καθώς οι Αμερικανοί μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν για την επίτευξη συμφωνίας για να τεθεί τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Τραμπ - Ουκρανικό: Πιέζει το Κίεβο να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις - Νέος γύρος συνομιλιών στη Φλόριντα

Πάντως, υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στο Κίεβο να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία, πριν από το νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα στη Φλόριντα.

Οι διαπραγματευτές «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Οι διπλωματικές συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία τον Φεβρουάριο εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της, επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο δεν κατέληξε ωστόσο σε κατάπαυση του πυρός.

Οι Αμερικανοί θα έχουν ξανά ξεχωριστές συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους τις ερχόμενες μέρες.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις ΗΠΑ, είναι ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών –ίσως να υπάρχουν και Ευρωπαίοι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα αυτό το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι δύο άνδρες θα έχουν επίσης συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους στο Μαϊάμι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Politico, η Ρωσία αναμένεται να στείλει τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.