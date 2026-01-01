Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους στην Αττική την Πρωτοχρονιά

Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ φαίνεται πως έκαναν οι πολίτες στην Αττική, καθώς από το σύνολο των ελέγχων που έγιναν μετά την αλλαγή του χρόνου, οι 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ως εκ τούτου ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι η Τροχαία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτινών ημερών, επιδιώκοντας να μειώσει τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.